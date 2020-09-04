Супруга Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире

Ее состояние достигло 68 миллиардов долларов

Самой богатой женщиной в мире стала экс-супруга главы корпорации Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Ее состояние достигло 68 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга самых богатых людей мира агентства Bloomberg.

Следом за Скотт идет Франсуаза Беттанкур-Майерс, владеющая компанией L'Oreal. Ее состояние оценивается в 66,8 миллиарда долларов. В общем рейтинге самых богатых людей в мире экс-жена Безоса занимает 12-е место, а Беттанкур-Майерс — 13-е.

Джефф Безос и Маккензи Скотт развелись в 2019 году. Отмечается, что она получила четыре процента акций компании Amazon на сумму 38 миллиардов долларов.



Согласно рейтингу Bloomberg, состояние Безоса оценивается в 207 миллиардов долларов.

Источник: ria.ru