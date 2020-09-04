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Что обнаружили в анализах Алексея Навального в НИИ Склифосовского. Был ли там новичок?

11:00 04.09.2020 Фото: pixabay.com
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Исследование проводилось на масс-спектрометре американской компании Agilent Technologies, который содержит 240 тыс. стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации США.

Что обнаружили в анализах Алексея Навального в НИИ Склифосовского. Был ли там новичок?
В НИИ Склифосовского не обнаружили в анализах Навального отравляющих веществ

Врачи уточнили, что там не нашлось ни фосфорорганических соединений, ни препаратов, ингибирующих холинэстеразу.
Биологические жидкости Алексея Навального были обследованы в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ингибиторы холинэстеразы не были выявлены. Об этом заявил в четверг заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств медицинского учреждения Михаил Поцхверия в эфире телеканала "Россия-24".

"В лаборатории НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского были обследованы биологические жидкости пациента Навального Алексея. В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены", - сказал Поцхверия.

По его словам, исследование проводилось на масс-спектрометре американской компании Agilent Technologies, который содержит 240 тыс. стандартных наборов веществ, соответствующих электронной базе Национального института стандартизации США.

Источник: ТАСС

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