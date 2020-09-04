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Термометрии точно нет: "Настучали" на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска

12:45 04.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: предоставлено Николаем Репренцевым
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Однако Николай Репренцев опроверг сведения и предоставил фото санитайзеров и рециркуляторных ламп. Но признал - термометр сломался.

Термометрии точно нет: Настучали на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
Антисептики в школе №11 есть

4 сентября в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» написал анонимный житель Бердска. Он сообщил, что в школе №11 Бердска не соблюдены меры санитарной безопасности, введенные Роспотребнадзором в связи с пандемией коронавируса.

- А в вашей школе приняты хоть какие-то меры безопасности??? Школа №11, не соблюдено ни одного требования Роспотребнадзора. Теплометрии нет, а санитайзерах и антисептиках вообще молчу, отсутствуют напрочь и все это завершают массовые перемены по звонку. Как эту школу могли принять к учебному году? Зачем рапортовать о соблюдении мер безопасности, полный обман. Уже идет повальное ОРВИ, - пишет бердчанин.

Однако, директор школы №11 Николай Репренцев опроверг сведения читателя редакции.

- На каждом этаже стоят несколько антисептиков, всего их у нас 12 литров, есть четыре рециркуляторные лампы. Одна из них установлена на входе вахты, еще одна - на втором этаже в коридоре, также имеются три работающих отдельных входа. К сожалению, прибор, измеряющий температуру сломался, но нами было уже закуплено 5 новых штук, которые на днях поступят в школу, - отметил Николай Михайлович в беседе "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 4 сентября.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2020 года в школе №11 обучаются 1 141 учеников. При этом, на сегодняшний день в школе нет ни одного заболевшего ребенка. Со слов директора, воспитанники школы редко пользуются антисептиками для рук, а проконтролировать каждого - весьма затруднительно.

В доказательство своих слов, Николай Репренцевв прислал фотографии в "Курьер. Среда. Бердск". На них видно, что школа обеспеченна всеми необходимыми средствами защиты от коронавируса. Можно предположить, что это обращение - фейк.


От редакции:

Если у вас имеется информация о нарушениях мер предосторожности в школах Бердска, отравляйте нам ваши жалобы и фото на почтовый адрес bkurer@mail.ru bkb yf WhatsApp 8953-878-90-10.

Термометрии точно нет: Настучали на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
Термометрии точно нет: Настучали на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
Термометрии точно нет: Настучали на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
Термометрии точно нет: Настучали на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
Термометрии точно нет: Настучали на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
Термометрии точно нет: Настучали на массовые перемены и отсутствие антисептиков в школе № 11 Бердска
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