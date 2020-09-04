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Устроила истерику на видео из-за игрушечного пистолета ребенка мать в аэропорту Крыма. Их не пускали в самолет

11:30 04.09.2020 Фото: скриншот видео
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Очевидцы сняли на видео, как девушка угрожает убить работников аэропорта.

Устроила истерику на видео из за игрушечного пистолета ребенка мать в аэропорту Крыма. Их не пускали в самолет
В Крыму туристку с ребёнком не пустили на борт из-за игрушки

Игрушечный пистолет в виде собачки стал причиной скандала в аэропорту Симферополя. Служба безопасности не пустила на борт улетавшую домой после отдыха в Крыму мать с маленьким ребёнком. Очевидно, игрушка была только что куплена — она была даже в коробке. Как сообщил собственный источник Лайфа в правоохранительных органах, охрана посчитала, что игрушка является пневматическим пистолетом.

Молодой женщине было предложено сдать "опасную" вещь в багаж или отдать сопровождающим. Но сам факт недопуска на борт вызвал у матери истерику, а вслед за этим начал плакать и кричать ребёнок. Более 20 минут женщина объясняла представителям аэропорта и авиакомпании, что игрушка не несёт никакой угрозы. Она даже угрожала убийством. Происходящее на видео снимали другие пассажиры рейса и высказывали недоумение, что "опасного" могли найти в детской игрушке.

Как позднее объяснили в пресс-службе аэропорта, после проведения предполётных формальностей пассажирка с ребёнком всё же была допущена к вылету и вернулась домой своим рейсом. Игрушечный пистолет в виде собачки всё же разрешили пронести на борт. Обращений в полицию по данному поводу ни со стороны компании, ни со стороны пассажирки не было.

youtube.com/Reserve

Источник: life.ru

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От редакции

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Аноним, 04 сентября 2020 12:08
НВР:
"Более 20 минут женщина объясняла представителям аэропорта и авиакомпании, что игрушка не несёт никакой угрозы. Она даже угрожала убийством."

Очередная царевна-королевна-яжемать !

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