Обыграла соперников из Сербии сборная России по футболу

На 78-й минуте у сербов отличился форвард Александр Митрович. Спустя всего несколько минут Дзюба забил третий мяч россиян, оформив таким образом в игре дубль.

Дубль Дзюбы принес сборной России победу над Сербией в Лиге наций

Сборная России по футболу обыграла соперников из Сербии со счетом 3:1 в матче первого тура Лиги наций УЕФА.

Матч состоялся 3 сентября на московском стадионе «ВТБ Арена».

В первом тайме игроки сборных не забили ни одного гола. Счет игры открыл капитан российской команды Артем Дзюба, успешно реализовав пенальти на 48-й минуте. Позже разрыв в матче увеличил защитник сборной России Вячеслав Караваев.

На 78-й минуте у сербов отличился форвард Александр Митрович. Спустя всего несколько минут Дзюба забил третий мяч россиян, оформив таким образом в игре дубль.

Источник: Известия