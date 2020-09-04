Обыграла соперников из Сербии сборная России по футболу

Сборная России по футболу обыграла соперников из Сербии со счетом 3:1 в матче первого тура Лиги наций УЕФА.
Матч состоялся 3 сентября на московском стадионе «ВТБ Арена».
В первом тайме игроки сборных не забили ни одного гола. Счет игры открыл капитан российской команды Артем Дзюба, успешно реализовав пенальти на 48-й минуте. Позже разрыв в матче увеличил защитник сборной России Вячеслав Караваев.
На 78-й минуте у сербов отличился форвард Александр Митрович. Спустя всего несколько минут Дзюба забил третий мяч россиян, оформив таким образом в игре дубль.
Источник: Известия