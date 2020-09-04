В 2009 году я делал новую канализацию за 4 млн рублей от первой кнски. Сколько стоит погонный метр коллектора

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Ставицкий Олег:

Вы опубликовали сообщение заместителя директора КБУ. Замена трассы в обход коллектора, 259 метров длиной. В 2009 году я делал новую канализацию за 4 млн рублей от первой кнски. Длина около трех километров. Пусть скажут, сколько у них стоит погонный метр? Он сказал, что на основании торгов предприятие заплатит 9 млн рублей. Ставлю вас в известность, что обязан сообщить генеральному прокурору.

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