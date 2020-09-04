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Ураган "Майсак" снес крыши домов и детсада в Приморье

12:15 04.09.2020 Фото: pixabay.com
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Кроме того, поступают сообщению о многочисленных авариях на дорогах.

Ураган Майсак снес крыши домов и детсада в Приморье
Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Во Владивостоке зафиксированы повреждения кровель крыш в Первореченском, Первомайском и Ленинском районах, подтоплен проезд на село Береговое, унесло ветром плавучий док, поступают сообщения о многочисленных авариях на дорогах. В Артеме сорвало крышу детского сада № 7 на улице Светлогорская, 1, - на месте работают аварийная группа городского округа и пожарные", - говорится в сообщении.

Также в закрытом городе (ЗАТО) Фокино повреждена кровля многоквартирного дома в поселке Дунай, прекращено паромное сообщение с островом Путятин. Крыши еще трех многоквартирных домов повреждены в Партизанском районе, в Хасанском - дерево упало на двухквартирный дом в селе Андреевка.

По данным правительства, от удара стихии больше всего пострадала энергетическая инфраструктура региона - отключения электроэнергии зафиксированы во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Партизанском районе, а также в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Кировском районах. В тех же муниципалитетах наблюдаются затруднения в транспортном сообщении из-за упавших деревьев. Оперативные службы расчищают проезды, однако в регионе все еще дует сильный ветер.

Из-за ветра произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков ДВЖД. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов. Для обеспечения перевозок задействованы тепловозы. Принимаются меры по восстановлению нормальной работы железнодорожного транспорта.

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