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Назначили начальником соцзащиты Инну Воркулеву в Бердске

12:36 04.09.2020, Галина Панчева Фото: предоставлено Инной Воркулевой
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Она пришла на смену Наталье Скоромных из Центра «Юнона», где пять лет возглавляла отдел по реабилитации детей-инвалидов.

Назначили начальником соцзащиты Инну Воркулеву в Бердске
Инна Воркулева приступила к работе начальника отдела соцобслуживания населения с 14 июля

Новый руководитель пришел на смену начальнику отдела соцобслуживания населения Наталье Скоромных в Бердске. Теперь с 14 июля 2020 года бердскую соцзащиту возглавляет Инна Воркулева.

Последние пять лет Инна Воркулева работала в Центре помощи семье и детям «Юнона». Была заведующей отделения по реабилитации детей-инвалидов. Инна Владимировна имеет два высших образования. По первому она учитель химии и биологии, по второму — социальный педагог и психолог.

-Мои функции расширились. Теперь работаю не только с детьми-инвалидами, но и со взрослыми инвалидами, а также пожилыми гражданами. Объем работы стал намного больше. Отдел координирует деятельность Комплексного центра соцобслуживания населения и Центра «Юнона». Социальная сфера — одна из самых главных в любом городе, в том числе и нашем. Люди обращаются абсолютно по разным вопросам, начиная от материальной помощи и помощи продуктами. Просят вставить окна. Плотно общаемся по вопросам доступной среды с инвалидами. Спектр вопросов очень широкий. По любому вопросу обращаются сначала к нам. То с жильем какой-то непорядок, то с проводкой. Потом мы уже смотрим, куда отправить гражданина, либо помогает сами, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 4 сентября Инна Воркулева.

По словам Инны Владимировны, она уже вошла в курс всех дел и привыкла к тому, что целый день в ее кабинет дверь почти не закрывается, а телефон не смолкает от звонков бердчан.

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