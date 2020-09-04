Какие продукты подорожают осенью 2020 и на сколько, рассказываем

В мае годовая инфляция замедлилась до трёх процентов с апрельских 3,1%. После постепенного снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, инфляция разогналась до 3,2%, а в июле показатель дошёл до 3,4%.

Какие продукты подорожают осенью и на сколько

Эксперты прогнозируют инфляцию в России на уровне 3,6%, а к концу года она ещё незначительно вырастет. Лайф разбирался, как изменятся цены на продукты и что поможет сдержать подорожание.

В мае годовая инфляция замедлилась до трёх процентов с апрельских 3,1%. После постепенного снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, инфляция разогналась до 3,2%, а в июле показатель дошёл до 3,4%, следует из данных Росстата.

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий прогнозирует уровень инфляции в третьем квартале 2020 года на уровне 3,6%. К концу года она может дойти до уровня 3,7–3,8%.

Эксперты считают, что расходы россиян значительно выросли на последней неделе августа. По данным исследовательского центра Romir, на неделе с 24 по 30 августа в среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4888 рублей, что на 7,4% больше, чем неделей ранее. Расходы достигли пикового значения, по крайней мере, за летний период. Также они на 7,5% выше показателей аналогичной недели прошлого года и выше пиковых значений лета 2019 года.

Что подорожает и на сколько?

В ближайшее время в России может подорожать мясо. Импорт зарубежного продукта резко сократится из-за ужесточения продуктового эмбарго. Также снизилась и покупательская способность россиян. Доктор юридических наук, декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Гульнара Ручкина говорит, что ожидаемое подорожание будет варьироваться в пределах 3–5%.

— Стоимость повысится только на отдельные виды мяса. Так, к примеру, стоимость курятины останется, по прогнозам экспертов, на прежнем уровне, а вот говядина станет дороже, — рассказала специалист.

Цена на рыбу в ближайшее время тоже может измениться в большую сторону. К примеру, повышение стоимости лосося будет варьироваться в пределах 5–7%. Подорожание алкогольной продукции может достигнуть 20–30%.

Кроме того, по словам эксперта, самое заметное подорожание ждёт лекарства. Доля импортных продуктов на российском рынке составляет порядка 70%.

— Дело в том, что закупки необходимых медикаментов происходят каждый день. А цены на них чувствительны к курсу доллара. На сколько поднимутся цены на медикаменты, пока не известно. Всё будет зависеть от позиций рубля, — говорит Гульнара Ручкина.

Импортный стиральный порошок и чистящие средства, которые не будут изъяты из продажи в соответствии с последними требованиями Роспотребнадзора, также подорожают с началом осени. Ожидаемый рост цен будет в пределах 5–7%.



Также аналитик Евгений Миронюк ожидает повышения стоимости бензина осенью. По его словам, рост цен будет обусловлен изменением биржевых котировок. По мере открытия авианаправлений восстановятся цены на туристические и транспортные услуги.

В связи с возможным введением нового режима самоизоляции и перехода на удалёнку вновь может вырасти спрос на домашнюю одежду и предметы текстиля, посуду для дома и в целом на категорию товаров для создания домашнего уюта. К такому мнению пришёл директор по маркетингу фулфилмент-оператора FulEx Максим Набабий.

— Примерно с середины октября начнёт расти спрос на различные сувениры и подарки. Больше всего россияне будут отдавать предпочтение недорогим аксессуарам, малобюджетной бытовой технике и мобильным устройствам. Уход в более бюджетный сегмент связан в том числе с общим падением доходов у населения, — отмечает Максим Набабий.

В свою очередь, коммерческий директор компании CITYLIFE Игорь Курбацкий говорит, что сдержать рост цен смогут курс доллара и рост стоимости нефти. По его словам, если нефть по цене стабилизируется, мы увидим меньше негативных явлений, в том числе меньший рост инфляции и цен на продукты и услуги.

Источник: life.ru