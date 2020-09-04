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Отказников по прививкам детей проверит прокуратура в Новосибирске и Бердске

16:21 04.09.2020 Фото: pixabay.com
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Больницы должны предоставить информацию о всех семьях, отказывающихся от прививок, для проверки, которую ведет прокуратура. Сведения собирает областной минздрав.

Отказников по прививкам детей проверит прокуратура в Новосибирске и Бердске
«Антипрививочные» настроения существуют среди представителей многих религий

Новосибирские больницы должны предоставить информацию о всех семьях, отказывающихся от прививок, для проверки, которую ведет прокуратура. Сведения собирает областной минздрав.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних. Это следует из письма министра Константина Хальзова главным врачам учреждений здравоохранения региона, копия которого оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

От больниц потребовали предоставить информацию о фактах отказа родителей или законных представителей детей от медицинской помощи и «проведения иммунизации».

«В том числе по религиозным мотивам», — добавляет министр Хальзов.

«Антипрививочные» настроения существуют среди представителей многих религий, в том числе традиционных. Также от вакцинации отказываются по другим соображениям: политическим, этическим и квазинаучным. В 2019 году ВОЗ признала отказ от прививок одной из глобальных угроз здоровью человечества.

В 2019 году в Новосибирске произошла вспышка кори. В городе заболели 40 человек, из них 34 ребенка. На карантин закрыли 13 учебных заведений. Как рассказывала журналистам замруководителя новосибирского управления Роспотребнадзора Лада Самойлова, все заболевшие не были привиты и принадлежат к одной религиозной организации. Тайга.инфо выяснила, что вспышка произошла в одной из общин христиан-баптистов.

Источник: Тайга. Инфо

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