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Готовил теракт подросток в школе Красноярска. Его задержала ФСБ

16:25 04.09.2020 Фото: СК РФ
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Он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении.

Готовил теракт подросток в школе Красноярска. Его задержала ФСБ
В Красноярском крае подросток подозревается в приготовлении к взрыву в школе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение и переноска взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств).

По предварительной версии следствия, весной 2020 года у подозреваемого возник умысел на совершение террористического акта в образовательной школе, и с этой целью он изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, приискал необходимые компоненты и собрал четыре взрывных устройства, которые хранил до момента задержания в нежилом строении. Свои преступные действия подросток не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время подросток задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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