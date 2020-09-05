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Какие традиционные привычки погубят россиян, рассказал доктор Мясников

11:47 05.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Помимо вкусовых пристрастий врач обратил внимание на выражения «Какой русский не любит быстрой езды» и «Смотри, как я могу!». И призвал не играть в «русскую рулетку».

Какие традиционные привычки погубят россиян, рассказал доктор Мясников
Доктор Мясников назвал губительные для россиян традиционные привычки

Некоторые традиционные привычки россиян, например, пить сладкий чай или демонстрировать свою удаль, могут оказаться губительны для здоровья. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников на своем YouTube-канале.

Среди прочего он упомянул требование российских родителей «доедать все», напомнив, как детей заставляют детей есть и «первое», и «второе». «Сегодня, когда ожирение приняло характер эпидемии, <...> Сегодня нам не нужно есть добавки, сегодня нам надо себя ограничивать», — указал доктор, отметив, что качество многих продуктов изменилось в худшую сторону.

Мясников также заявил, что в современных напитках, в том числе и в соке, итак содержится много сахара, поэтому класть его еще и в чай может быть излишне.

Помимо вкусовых пристрастий специалист обратил внимание на выражения «Какой русский не любит быстрой езды» и «Смотри, как я могу!». Мясников призвал «ездить с умом», добавив, что как главный врач крупной больницы он видит, чем заканчивается «быстрая езда». Относительно второго высказывания доктор попросил россиян не играть в «русскую рулетку».

«Мы устраиваем из жизни русскую рулетку. Мы превышаем скорость, мы садимся пьяные за руль, мы пренебрегаем элементарными правилами безопасности <...> — это русская рулетка», — резюмировал Мясников.

Ранее доктор опроверг заблуждения о вреде кофе. Он заявил, что это — полезный напиток, который снижает риск развития онкологических заболеваний, цирроза, а также улучшает память, лечит запоры, стимулирует укрепление костей и снимает отек больных суставов при подагре. Мясников посоветовал людям с инфекционными гепатитами B и C выпивать по 3–4 чашки кофе в день.

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