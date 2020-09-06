Завалил устрицами и мидиями россиян самый мощный за последние 50 лет тайфун

Па побережье Уссурийского залива, вооружившись сапогами и ведрами, вышли десятки местных жителей. Они собирают моллюсков, очищают их от панцирей, чтобы заморозить впрок.

Мощнейший за полвека ураган засыпал россиян морскими деликатесами

После тайфуна «Майсак» на берег Приморья выбросило множество морских гребешков, устриц, мидий и морскую капусту. Репортаж с побережья, усыпанного морскими деликатесами, публикует телеканал «Россия 24».

Корреспондент канала побывала на побережье Уссурийского залива, куда, вооружившись сапогами и ведрами, вышли десятки местных жителей. Они собирают моллюсков, очищают их от панцирей, чтобы заморозить впрок. По словам журналистки, на побережье царит «атмосфера всеобщей радости и изобилия», которую разбавляет пейзаж постапокалипсиса — тайфун снес пляжные домики и раздевалки, также выбросив на берег катера.

«Майсак» оказался для Владивостока самым мощным за последние полвека ураганом. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Более 40 тысяч человек остались без света, занятия в школах были отменены.



<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>