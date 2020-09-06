Обещают дождливое воскресенье 6 сентября в Бердске. Температура не выше +12

Дождливая и пасмурная погода ожидается в Бердске и в начале следующей недели. По крайней мере до 10 сентября обещают синоптики.

Дождливая осень пришла в Бердск

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки по Новосибирской области будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди.

Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°C, местами заморозки до 0,-2°C, днём +10, +15°C.

В Бердске с утра 6 сентября идет дождь. По прогнозам синоптиков, все воскресенье будет дождливым и пасмурным. Столбик термометра не поднимется выше +12 градусов. Такая погода ожидается в Бердске и в начале следующей неделе.