Задержали батюшку с набитой человеческими останками сумкой на железнодорожном вокзале

Стало известно, что задержанный раскапывал могилы в Енисейске, собирал кости и продавал их как святые мощи в Санкт-Петербурге

На красноярском вокзале задержали «батюшку», который вез сумку с человеческими останками

В Красноярске на железнодорожном вокзале поймали пассажира с жутким багажом – в его сумке обнаружили человеческие кости. Мужчина рассказал полиции, откуда и куда вез останки.

Об инциденте в соцсетях рассказала юрист Екатерина Калядина. Она представляет интересы компании по обеспечению транспортной безопасности на вокзалах Красноярского края.

По словам Екатерины, все произошло 31 августа, когда пассажир, который представился священником, проходил в здание вокзала. Охрана увидела кости, когда просвечивала багаж на ленте-транспортере.

В караульном помещении выяснилось, что в сумке были кости разных людей. «Это было очевидно, так как останки тел повторялись», – пишет юрист.

Позже стало известно, что задержанный раскапывал могилы в Енисейске, собирал останки и продавал их как святые мощи в Санкт-Петербурге, утверждает Калядина. Возбуждено уголовное дело, мужчина дает признательные показания, сообщает юрист.