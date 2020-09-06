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"Как страшно, на твоих глазах летит ребенок": Выпала с 4 этажа маленькая девочка

11:42 06.09.2020 Фото: dv.kp.ru
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Пьяная мать даже не заметила случившегося. В квартиру долго стучали, чтобы сообщить, что произошло несчастье с ее ребенком. Матери грозит статья.

Как страшно, на твоих глазах летит ребенок: Выпала с 4 этажа маленькая девочка
Скорая приехала быстро, а вот пьяную мать разбудить не могли

Страшная ситуация разыгралась в приморском городе Большой Камень. Там из окна многоэтажки выпала малышка. Врачи в срочном порядке госпитализировали ребенка. Очевидцы уверяют, что мать девочки попросту была пьяна и даже не заметила, что случилось.

ЧП произошло в доме №7 на улице Блюхера. На глазах у очевидцев маленькая жительница квартиры выпала с 4 этажа.

– Господи, как же было страшно, когда на твоих глазах летит ребенок. Жуть. Но самая главная скорая просто прилетела и оказала первую помощь, а она была самая главная. И, еще врачи сказали, что с малышкой все хорошо. А вот пьяную мамашу, которой никто кроме алкоголя не нужен, на бы наказать, за то, что кроха страдает, – поделилась местная жительница с КП.

Как уверяют свидетели, девочка отделалась ушибами. А до матери еще долго пытались достучаться, чтобы сообщить о ее ребенке. Теперь в подробностях происшествия будут разбираться специалисты. Судя по всему, семья попадет на профилактический учет, если еще там не стоит. Более того, действия несознательной мамаши можно расценить, как оставление ребенка в опасности, а это уже статья.

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От редакции

Не повело малышке с родителями?

Аноним, 06 сентября 2020 13:26
"А вот пьяную мамашу, которой никто кроме алкоголя не нужен, на бы наказать, за то, что кроха страдает, – поделилась местная жительница с КП."

Битый не битого везёт! У людей даже в мыслях нет наказать распостронителей алконаркоты легальной, за то они с удовольствием забьют камнями одинокую, отчаявшуюся от безысходности мать, нашедшую спасение в забытье легальных этиловых алконаркотиков, она ведь в ответ вас в тюрьму не посадит за оскорбление!

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