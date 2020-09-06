"Как страшно, на твоих глазах летит ребенок": Выпала с 4 этажа маленькая девочка

Пьяная мать даже не заметила случившегося. В квартиру долго стучали, чтобы сообщить, что произошло несчастье с ее ребенком. Матери грозит статья.

Скорая приехала быстро, а вот пьяную мать разбудить не могли

Страшная ситуация разыгралась в приморском городе Большой Камень. Там из окна многоэтажки выпала малышка. Врачи в срочном порядке госпитализировали ребенка. Очевидцы уверяют, что мать девочки попросту была пьяна и даже не заметила, что случилось.

ЧП произошло в доме №7 на улице Блюхера. На глазах у очевидцев маленькая жительница квартиры выпала с 4 этажа.

– Господи, как же было страшно, когда на твоих глазах летит ребенок. Жуть. Но самая главная скорая просто прилетела и оказала первую помощь, а она была самая главная. И, еще врачи сказали, что с малышкой все хорошо. А вот пьяную мамашу, которой никто кроме алкоголя не нужен, на бы наказать, за то, что кроха страдает, – поделилась местная жительница с КП.

Как уверяют свидетели, девочка отделалась ушибами. А до матери еще долго пытались достучаться, чтобы сообщить о ее ребенке. Теперь в подробностях происшествия будут разбираться специалисты. Судя по всему, семья попадет на профилактический учет, если еще там не стоит. Более того, действия несознательной мамаши можно расценить, как оставление ребенка в опасности, а это уже статья.