Смертельное ДТП на видео: Врезался в забор угнанный Hyundai Getz. Погиб 18-летний пассажир в Новосибирске

За рулем находился друг-одногодка погибшего. Он был трезв. Полиция выясняет, почему он наехал на дорожное ограждение, буквально смяв его, как и чужую иномарку.

Автомобиль разбился о дорожное металлическое ограждение

В ночь на воскресенье, 6 сентября, в центре Новосибирска произошла авария, в которой погиб 18-летний парень. Машина, на которой он ехал с другом, врезалась в ограждение.

— В 0:30 18-летний водитель, трезвый, на автомобиле «Хендэ Гетц» двигался по улице Мичурина со стороны Гоголя в сторону Ядринцевской. У дома №13 по улице Мичурина он не справился с управлением и наехал на препятствие — ограждения перильного типа. В результате ДТП 18-летний пассажир авто получил смертельные травмы, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В соцсетях очевидцы сообщают, что молодой водитель взял машину у брата — покататься по городу с другом. При этом неизвестно, были ли у него права на вождение.

На месте работал экипаж ГИБДД, устанавливал все обстоятельства происшествия.