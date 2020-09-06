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Смертельное ДТП на видео: Врезался в забор угнанный Hyundai Getz. Погиб 18-летний пассажир в Новосибирске

14:09 06.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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За рулем находился друг-одногодка погибшего. Он был трезв. Полиция выясняет, почему он наехал на дорожное ограждение, буквально смяв его, как и чужую иномарку.

Смертельное ДТП на видео: Врезался в забор угнанный Hyundai Getz. Погиб 18 летний пассажир в Новосибирске
Автомобиль разбился о дорожное металлическое ограждение

В ночь на воскресенье, 6 сентября, в центре Новосибирска произошла авария, в которой погиб 18-летний парень. Машина, на которой он ехал с другом, врезалась в ограждение.

— В 0:30 18-летний водитель, трезвый, на автомобиле «Хендэ Гетц» двигался по улице Мичурина со стороны Гоголя в сторону Ядринцевской. У дома №13 по улице Мичурина он не справился с управлением и наехал на препятствие — ограждения перильного типа. В результате ДТП 18-летний пассажир авто получил смертельные травмы, — рассказали в  ГИБДД по Новосибирску.

В соцсетях очевидцы сообщают, что молодой водитель взял машину у брата — покататься по городу с другом. При этом неизвестно, были ли у него права на вождение.

На месте работал экипаж ГИБДД, устанавливал все обстоятельства происшествия.

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