07.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

NASA встревожена: 6 сентября на Землю может упасть гигантский астероид 2010 FR

22:34 07.09.2020 Фото: pixabay.com
2 7

NASA классифицирует его как «потенциально опасный астероид» из-за того, что оно пролетит достаточно близко к нашей планете.

NASA встревожена: 6 сентября на Землю может упасть гигантский астероид 2010 FR
Астероид приблизится к Земле 6 сентября

Вашингтон, 1 сентября 2020, 14:02 — REGNUM Астероид, чей диаметр составляет от 121 до 272 метров, приблизится к Земле 6 сентября. Об этом 1 сентября сообщило национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS).

Согласно этим данным, небесное тело с названием 465 824 (2010 FR) пролетит мимо Земли на расстоянии 7,4 млн км со скоростью 28 км/сек, при этом NASA классифицирует его как «потенциально опасный астероид» из-за того, что оно пролетит достаточно близко к нашей планете.

Кроме того, как следует из расчетов, 465 824 (2010 FR) делает полный оборот вокруг Солнца за 1,2 года. Космическое тело относится к группе околоземных астероидов-аполлонов, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела данной группы — астероида Аполлон (открыт в 1932 году).

При этом указывается, что 1 сентября около Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км/сек пролетит астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 м. При этом в пресс-службе Роскосмоса ранее уточнили, что вероятность его столкновения с Землей была рассчитана ещё 2011 году и признана несущественной.

Источник: regnum.ru

Мнение читателей
0
2
4
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет столкновение?

Аноним, 05 сентября 2020 21:59
НВР:
Нет
Поросёнок Пётр, 06 сентября 2020 22:56
Сижу, жду, где?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: Брошенный автомобиль нервирует жителей дома №134 на ул. Ленина в Бердске
22:50 07-09-2020
Фото: Брошенный автомобиль нервирует жителей дома №134 на ул. Ленина в Бердске
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
22:39 07-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 13
22:38 07-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей
22:37 07-09-2020
Все выплаты на детей в сентябре 2020: успей получить 10 000 рублей
Кто получит "путинские" 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не все 1
22:36 07-09-2020
Кто получит
NASA встревожена: 6 сентября на Землю может упасть гигантский астероид 2010 FR 2
22:34 07-09-2020
NASA встревожена: 6 сентября на Землю может упасть гигантский астероид 2010 FR
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить? 3921
22:34 07-09-2020
Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года 1
22:32 07-09-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Сильнейшая магнитная буря сентября 2020 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм 6
22:31 07-09-2020
Сильнейшая магнитная буря сентября 2020 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм
Подробный гороскоп от Василисы Володиной для каждого знака зодиака на сентябрь 2020 года
22:27 07-09-2020
Подробный гороскоп от Василисы Володиной для каждого знака зодиака на сентябрь 2020 года