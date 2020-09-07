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Здоровье

Гнатология рулит! Клиника "Дентал-Сервис"!

09:19 07.09.2020 Фото: Дентал-сервис
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Проводим гнатологическую диагностику на новейшем оборудовании. Устраняем дисбаланс в системе суставы-мышцы-зубы.

Гнатология рулит! Клиника Дентал Сервис!
Гнатологию не часто встретишь в услугах стоматологических клиник, но без нее не возможна, к примеру, качественная ортопедия

Гнатологи Дентал-Сервис отладят работу зубочелюстной системы и правильно подготовят ее к протезированию и лечению на брекетах.

Проводим гнатологическую диагностику на новейшем оборудовании. Устраняем дисбаланс в системе суставы-мышцы-зубы. Подбираем точные параметры для высококачественных ортопедических, ортодонтических конструкций и ЧЛХ-операций.

Гнатологию не часто встретишь в услугах стоматологических клиник, но без нее не возможна, к примеру, качественная ортопедия, а также лечение целого ряда осложнений. Специалист-гнатолог оценивает слаженность работы зубочелюстной системы. Не перегружены ли суставы? Нет ли спазма мышц? Правильно ли смыкаются челюсти? Любой перекос, асимметрия при движении челюстей вызывают напряжение в мышцах и суставах. Со временем это приводит к дискомфорту и боли. Трудности при открывании рта, повышенная стираемость зубов, щелчки или боли в височно-нижнечелюстном суставе, головные боли неясного генезиса — все это «гнатологические» диагнозы. Если у пациента есть дисбаланс в системе суставы-мышцы-зубы, то любая масштабная работа в полости рта может его серьезно усилить. Вот почему с гнатологической диагностики всегда начинается правильная ортопедия и ортодонтия. Узнай больше

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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск

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