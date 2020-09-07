Подробный гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года для каждого знака зодиака

На этой неделе очень полезно будет заниматься духовными практиками

Василиса Володина — одна из самых популярных астрологов. Ее прогнозы помогают тысячам людей находить ответы на свои вопросы и ставить перед собой правильные цели. Настало время подготовиться к очередной неделе.

На этой неделе очень полезно будет заниматься духовными практиками. Звезды и планеты находятся в довольно благоприятном положении, которое благоволит подобным занятиям, самоанализу, оценке прошлых ошибок и будущих перспектив.

Овен

У Овнов в эти семь дней ожидается обострение финансовых проблем. Им стоит обратить внимание на привычки, которые приводят к бедности. Если хотя бы одна из них есть, от нее лучше избавиться как можно скорее. В период с 7 по 13 сентября необходимо сохранять деньги, но не тратить их. Важно относиться к ним бережно и с уважением.

На работе и дома лучше не спорить лишний раз и не наживать себе врагов. Очень важно общаться дипломатично. С любимым человеком важно прояснить некоторые проблемы в отношениях. Развлечения и отдых необходимо перенести на выходные, когда звезды и планеты станут максимально созидательными.

Телец

На этой неделе придется сделать выбор — либо работа, либо любовь. Угнаться за двумя зайцами не получится, поэтому уже с утра понедельника желательно знать, чему можно и нужно себя полностью отдать в период с 7 по 13 сентября. Первые пару-тройку дней звезды будут не в духе. Поэтому для повышения энергетики стоит пользоваться простыми и полезными упражнениями.

Астролог настоятельно рекомендует представителям этого Знака браться только за самые простые дела. Целеустремленным и динамичным Тельцам придется встретиться с мощной оппозицией, так что потребуется направить свою энергию только в одно русло. Это будет довольно благоприятное время для совершения покупок, а вот поездки лучше по возможности отменять.

Близнецы

Близнецам улыбнется удача в финансовой и рабочей сферах, особенно в первые три дня недели — 7, 8 и 9 сентября. Далее можно будет воспользоваться тремя надежными способами привлечения удачи и денег. В целом неделю можно считать периодом, когда лучше заниматься самыми неотложными делами.

Неделя может быть достаточно нервной и бурной в плане эмоций, поэтому необходимо активнее бороться с усталостью, не допускать переутомления. Самодостаточность и крепость духа помогут Близнецам нейтрализовать негативный настрой, стать удачливее. Сейчас нельзя сидеть и ждать чуда — нужно действовать.



Раков ожидают довольно напряженные будние дни. На работе и в любви будут постоянные взлеты и падения. Нужно подготовиться к худшему, но надеяться на лучшее, тогда велика вероятность того, что проблемы обойдут стороной. Представителям данного Знака рекомендуется не торопиться в плане принятия решений, быть учтивее с окружающими.

Выходные станут для Раков благоприятными. В субботу и воскресенье звезды и планеты окажутся в полной гармонии, поэтому люди этого Знака Зодиака смогут как следует отдохнуть. Также полезно будет заняться духовными поисками. Можно начать поиски себя и своего предназначения в жизни — в этом помогут три духовных способа.

Лев

В понедельник звезды будут в дисгармонии с планетами. Поэтому Львам придется бороться со страхами, сомнениями, негативными мыслями. Чтобы не обострять обстановку, рекомендуется не задерживаться на работе, не уходить с головой в дела. В первые дни недели важно посвящать себя семье, родителям, второй половинке, друзьям и детям.

Эта неделя подходит для покупок, вложения средств в обучение и получение нового опыта и знаний. Если и тратить деньги, то на что-то действительно полезное. Вторая половина недели прекрасно подойдет для романтики, любви, знакомств и мимолетных романов. Львы станут более привлекательными для противоположного пола. Этим стоит воспользоваться.

Дева

У Дев начинается очень важный период, в который полезно очищать карму, просить прощения у близких и друзей, заниматься духовными практиками. Звезды сделают разум этих людей открытым и готовым к изменениям. Наступает период перемен. Благоприятными они будут или нет, придется решать самим Девам. Бездействие в этом плане равнозначно проигрышу.

Конец недели обозначится творческим ростом, появлением у Дев большого числа новых идей. Совсем не обязательно реализовывать их все прямо сейчас. Некоторые просто можно записать и рассмотреть чуть позднее. В общении с людьми представителям данного Знака рекомендуется не уповать лишь на одну только гибкость. В некоторых вопросах придется применить силу характера.

Весы

У Весов, которые не состоят в отношениях, ожидается обострение чувства одиночества. Может показаться, что нужно что-то срочно менять. Из-за этого можно наломать дров и сделать что-то такое, из-за чего придется долго переживать, о чем можно пожалеть. Если захочется избавиться от одиночества, можно воспользоваться специальными заговорами и обрядами на любовь.

Наиболее благоприятными днями недели можно считать 10 и 11 сентября. В эти дни звезды будут очень позитивными, поэтому получится завершить важные дела на работе и в бизнесе. Продуктивность будет на высоте. Выходные станут яркими и насыщенными, но совсем не обязательно планировать на них активный отдых и общение — можно побыть дома.

Скорпион

Первый день недели прекрасно подойдет для избавления от ненужных вещей и хлама. Есть как минимум три причины выбросить хлам прямо сейчас. Он очень негативно влияет на энергетику, на продуктивность Скорпионов. В середине недели возможны судьбоносные встречи, приятные знакомства. В целом люди этого Знака станут более обаятельными в глазах окружающих.

Звезды и планеты хотят видеть активных Скорпионов, которые умеют направлять свои силы в правильное русло. Нужно больше времени посвящать домашним делам, не забывая о близких и второй половинке. Также необходимо трудиться, работать без лени и прокрастинации. Это та самая неделя, на которой можно преуспеть во всем.

Стрелец

Стрельцам стоит повысить энергетику и жизненный тонус, потому что впереди проверка на прочность. Это не значит, что неделя будет очень сложной и неблагоприятной. Наоборот, Стрельцы смогут получить много нового полезного опыта, смогут раскрыться с новой стороны.

Да, появится много неизвестных переменных, но жизнь продолжит течь по привычному руслу. Стрельцы станут чуточку мудрее и умнее, опытнее и разумнее. Самый неблагоприятный день недели — воскресенье. Это значит. что на последний день не стоит планировать каких-то важных дел. Нужно быть дома, рядом с близкими.

Козерог

В первой половине недели у Козерогов ожидается спад удачи и настроения. Мантра для привлечения благополучия поможет залатать эти дыры и стать успешнее. Звезды и планеты значительно усилят интуицию Козерогов, так что им проще будет принимать различного рода важные решения — в любви, делах, работе.

На период с 10 по 13 сентября Козерогам нужно запланировать все самые важные дела и встречи. В конце недели также полезно будет заниматься спортом, менять обстановку вокруг себя. Информационные потоки станут более активными, поэтому можно заняться обучением.

Водолей

Это очень благоприятная неделя для Водолеев. Настроить себя на успех им поможет сила самовнушения. Пришло время почаще говорить себе «я могу», «я всё сделаю» вместо «я боюсь» или «я не смогу». Правильные слова и мысли способны настроить нашу жизнь на нужную волну. На этой неделе Водолеям нельзя сомневаться в себе.

Пиком позитивного воздействия ночных светил станут 9 и 10 сентября. В эти два дня можно серьезно преуспеть в делах и работе, любви и домашних заботах. Но нужно спланировать все заранее. Любовь не будет мешать работе и делам. Даже наоборот — успех в одной сфере поможет привлечь удачу в другой.



В первый день недели на Рыб может напасть тоска и негатив, так как ночные светила будут не в духе. Заговоры от уныния помогут воспрянуть духом, найти в себе силы для движения вперед. Это будет очень непростой день, но со вторника ситуация резко пойдет в гору. Всё начнется меняться к лучшему, а Рыбы станут куда более удачливыми.

Конец недели одинаково хорошо подходит для работы, шопинга, любви, начала или завершения отношений. Можно принимать важные решения, причем опираясь на интуицию. Это очень яркая и продуктивная неделя для тех Рыб, которые умеют слушать свое сердце, но не забывать при этом про здравый смысл.

Без любви и успеха в амурной сфере порой не получается продвигаться и в работе. Существует три техники привлечения любви, которыми можно воспользоваться, чтобы стать успешнее и счастливее, разделив свою жизнь с кем-то ещё. Василиса Володина желает вам удачи и воплощения в жизнь самых амбициозных планов.

Источник: dailyhoro.ru