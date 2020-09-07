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Преподаватель умерла во время онлайн-лекции. Предположительно от коронавируса

15:46 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла.

Преподаватель умерла во время онлайн лекции. Предположительно от коронавируса
Инцидент произошел в минувшую среду

В Аргентине во время онлайн-лекции, проходившей через Zoom, умерла преподаватель университета де ла Эмпреса, об этом сообщило местное издание Clarin.
Инцидент произошел в минувшую среду. По данным издания, 46-летняя Паола де Симоне начала задыхаться во время онлайн-лекции для студентов, вскоре она потеряла сознание и умерла.
Сообщается, что после начала приступа ученики пытались узнать адрес де Симоне, чтобы вызвать к ней медиков, однако женщина не смогла его назвать.

Как указывает издание, в конце августа де Симоне сообщала на своей странице в Twitter о том, что уже около месяца у нее наблюдались симптомы коронавируса.
Ранее власти Аргентины решили продлить карантин, введенный из-за коронавируса, до 20 сентября. По данным на 4 сентября, в стране насчитывалось 451 198 человек, зараженных коронавирусом, скончался 9 361 пациент.

Источник: ria.ru

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