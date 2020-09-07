10 главных дел сентября на даче

Конец лета близится, а вместе с ним и хлопоты, предваряющие закрытие дачного сезона. В августе для садоводов наступает горячая пора. Эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи OBI Татьяна Чаброва составила для читателей список важнейших дел, которые обычно планируют на последние недели лета и начало осени.
Обрезаем сучки
За лето на ветвях деревьев появляются отростки, которые следует обрезать еще до наступления холодов. Для этих целей используются садовые ножницы, секаторы и сучкорезы. Лучше выбирать легкий инструмент, от которого не будут уставать руки. Можно попробовать модели с аккумуляторами, тогда не придется прикладывать дополнительные усилия, кроме того, прибор удобно подзаряжать через разъем Micro-USB.
Вспахиваем землю
Опытные дачники перекапывают землю в конце сезона, эту задачу лучше решить до начала обильных осадков и заморозков. Делается это для того, чтобы за зиму укрытая тяжелым слоем снега почва не сильно спрессовалась. И тогда весной процесс рыхления земли пройдет намного легче и быстрее.
На участках с большими газонами, где нет обширных картофельных полей и длинных грядок, удобно использовать аэратор. Этот садовый инструмент разрыхляет почву, делая в ней с помощью полутора десятков ножей глубокие равномерные проколы для лучшего доступа кислорода и воды.
Садоводам, которые готовы перейти в статус фермеров и сажают картофель и другие овощные культуры на площади более 6 соток, пригодится культиватор. Это такой компактный трактор, с которым могут управиться только физически крепкие мужчины.
Собираем урожай
Сбор урожая – это всегда долгожданное, но при этом трудоемкое занятие для дачников. Однако сейчас в продаже есть инструменты, позволяющие облегчить этот процесс. Если яблоки уже начали созревать и сами падают на землю, стоит воспользоваться специальным крутящимся плодосборником с телескопической ручкой, позволяющим поднять с земли упавшие плоды, даже не нагибаясь.
Прямо с деревьев собирать фрукты помогают плодосъемники. Они представляют собой мешки на длинных ручках.
Сажаем зелень, цветы и деревья
Август – это не только время сбора урожая, но и подходящий период для посадки новых плодовых деревьев, цветов и кустарников на следующий сезон. Дело в том, что многие растения, высаженные в конце лета и начале осени, лучше приживаются. Как правило, сажают многолетние растения – клубнику, тюльпаны, нарциссы, а также яблони, малину, черешню. Чтобы фруктовое дерево плодоносило, для саженцев нужно не только правильно выкопать и подготовить яму, но и выбрать подходящее удобрение. Кроме того, некоторые садоводы успевают в августе вырастить еще один урожай укропа, петрушки, рукколы или, например, редиски.
Защищаем растения
Садовые растения нуждаются в защите. И не только от холодов, но и от различных вредителей. Поэтому деревья и кустарники рекомендуется обработать защитными препаратами. Например, "Алатар", который разводится в пропорции 5 миллилитров на 10 литров воды на сотку, уничтожает почти 30 видов садовых и огородных вредителей.
Повысить сопротивляемость растений к заболеваниям помогут фосфорно-калийные удобрения. Также в конце августа – начале сентября можно провести закаливание особо ценных сортов груш и молодых яблонь, привитых на сильнорослый семенной подвой. Для этого у основания деревьев на 3-5 сантиметров в глубину отгребается почва, чтобы обнажить корни. Отобранная земля хранится в теплом сухом помещении до заморозков, а затем ее возвращают на прежнее место. Таким образом, деревьям легче пережить холода до выпадения снега.
Позаботиться нужно и о безопасности сада. Самый простой способ избавить деревья от грызунов – это обернуть нижнюю часть ствола специальной сеткой. Тогда яблоню, грушу или вишню не повредят ни полевые мыши, ни зайцы.
Готовим подвал
Для начала надо вымести мусор, удалить паутину со стен и проветрить пространство. Затем подвал стоит обработать серными шашками, которые за 8 часов убивают грибок, скопившийся за лето. Собственно, шашки рекомендуется зажигать, даже если погребом никто не пользуется, ведь грибок из подвала может распространиться по всему дому.
Деревянные полки стоит просушить и обработать составом с медным купоросом, разведя 600 граммов купороса на 6 литров воды. Это защитит дерево от гнили и плесени.
Стены погреба можно побелить известковой водой: на 6 литров воды разводится 2 килограмма извести. Плесень, в случае обнаружения, уничтожается 40-процентным формалином.
Готовим дом к консервации
О доме нужно позаботиться еще серьезнее, чем о подвале. Пока не задождило, в августе и начале сентября, идеально будет покрасить его полностью либо частично. Современные краски позволяют надежно защитить дерево от влаги.
Стоит особое внимание уделить крыше: проверить, нет ли признаков загнивания в деревянных элементах, на месте ли весь кровельный материал и нет ли в нем дыр. Все проблемы необходимо устранить до консервации дома и отъезда с дачи, иначе весной с таянием снега крыша может протечь, а это отразится на всей конструкции дома.
Также проверьте чердак на наличие осиных гнезд. Если там завелись насекомые, их можно легко уничтожить дихлофосом или препаратом WD-40, который не менее эффективен, но не оставляет резкого запаха.
Убираемся в комнатах
В августе можно привести в порядок и убрать совсем легкие вещи. Что-то можно потихоньку перевозить в город.
В преддверии отъезда с дачи полезно провести ревизию вещей: возможно? чему-то уже место на помойке.
В августе можно подготовить чехлы для мебели: достать, постирать и просушить их или приобрести новые. В это же время хорошо запастись антимолевыми средствами, заранее купить средства для генеральной уборки дома, противогрибковые составы и яд для грызунов. Тогда перед отъездом не придется в спешке ехать в магазин за всем необходимым.
Готовим садовую мебель и инструменты
Постепенно готовим к консервации инструменты и садовую мебель. Хранить их лучше всего в самых сухих помещениях в специальных коробках. Многие садовые кресла, столы и качели делаются из ротанга, и зимой на улице их оставлять нельзя. Поэтому мебель также необходимо будет перенести в дом. В крайнем случае, кресла и столы можно оставить на улице под навесами и укрыть специальными чехлами, позволяющими уберечь их от дождя и снега, но в сухом закрытом помещении они сохранятся лучше.
Отключаем коммуникации
Источник: ria.ru