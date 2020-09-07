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Деньги / Общество

6 магнитов бедности, которые не дают разбогатеть

15:31 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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Если у вас проблемы с деньгами, не нужно отчаиваться раньше времени. Возможно, в вашем доме есть вещи, которые притягивают негативную энергию и бедность. Эксперты расскажут, что это за вещи и почему они так опасны.

6 магнитов бедности, которые не дают разбогатеть
Если у вас проблемы с деньгами, не нужно отчаиваться раньше времени

Завядшие или искусственные цветы

Многим женщинам дарят цветы — коллеги, подруги, любимый мужчина. Когда они свежие, всё прекрасно, но как только они начинают вянуть и утрачивать свои жизненные силы, они превращаются в магнит для бедности. Любые завядшие растения также относятся к этой категории опасных предметов домашнего обихода. Если хочется оставить память о подарке, можно сфотографировать букет, засушить и создать композицию, но не хранить ее в доме слишком долго, когда цветы уже утратили всю прелесть. Для привлечения богатства можно купить домой долларовое дерево. Это растение — сильнейший финансовый талисман.

Сюда же можно от нести и искусственные цветы. Многие люди держат их дома в качестве украшения, но мало кто знает, что это сильнейший магнит для финансовых неприятностей. Такая примета действительно существует, и она работает. Вместо искусственных цветов можно повесить на стену картину с изображением букета.

Скомканные деньги и рваный кошелек

Ранее эксперты рассказывали, как правильно выбрать кошелек, чтобы он приносил удачу. Помимо правильного выбора кошелька важно следить за его состоянием. Рваный и потрепанный кошелек необходимо выбрасывать, заменяя его новым. Если этого не сделать, деньги водиться перестанут.

Нельзя класть в кошелек скомканные деньги. Нужно аккуратно расправлять их. То же самое касается и копилки с деньгами. Если там купюры лежат абы как, то ждите финансовых неприятностей. Деньги любят порядок.

Мусор рядом с выходом

Многие люди ставят пакеты с мусором возле входной двери. Нет никакой разницы, где они стоят — за дверью или внутри помещения. Захламленный вход или выход — это прямая дорога к финансовым проблемам и безденежью.

Помните о том, что ни в коем случае нельзя копить грязную обувь у входа. Нужно почаще убираться в этой зоне жилища, так как она отвечает за достижения, мотивацию и трудолюбие людей.

Разбитые или неправильно размещенные зеркала

Разбитое зеркало — это источник денежных неудач, болезней, разлада между близкими. В таком доме никогда не будет ни денег, ни счастья. Разбитое зеркало необходимо утилизировать немедленно.

Не менее важно правильно вешать зеркала. К финансовым проблемам приводят зеркала, которые смотрят друг на друга. Считается, что этот элемент домашнего убранства излучает мощнейшие потоки энергии, которые в случае направленности друг на друга формируют зону, блокирующую потоки созидательной энергии, приходящей извне. Словом, в таком доме не будет удачи и позитива из-за зеркального барьера.

Вещи-подклады

Также неочевидным магнитом для финансовых трудностей может быть порча-подклад. Если вы нашли в квартире какой-то странный предмет, возможно, его подложил кто-то из недоброжелателей.

Ранее мы рассказывали, что может скрываться за странной находкой и как ее можно обезвредить. В большинстве случаев это порча на неудачу или на безденежье.

Неработающая техника

Сюда можно отнести в первую очередь неработающие часы, которые рекомендуется незамедлительно выбрасывать или нести в ремонт. Также очень важно следить за тем, чтобы в кладовке или где-то еще не лежала старая электроника — телевизоры, музыкальные центры, видеопроигрыватели.

Многим людям жалко их выбрасывать, но никакой пользы такие вещи уже не приносят. Всё, что сломалось, лучше утилизировать. В противном случае финансовые потоки будут медленно ослабевать, пока люди не начнут ощущать отсутствие удачи, либо пока не появятся финансовые дыры в бюджете.

Пользуйтесь денежными талисманами, а также следите за финансовыми гороскопами. Старайтесь делать генеральную уборку в доме и не копить лишний хлам. В таком случае денежная удача всегда будет рядом.

Источник: dailyhoro.ru

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