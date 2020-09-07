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Программа возмездия: Расстрелял 2 жертв в упор из ружья на склоне горы Уктус стрелок Александров

13:01 07.09.2020 Фото: pixabay
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Александрова удалось задержать спустя год. Преступник заявил, что у него не было никакого мотива и он просто решил убить девушек, когда их увидел.

Программа возмездия: Расстрелял 2 жертв в упор из ружья на склоне горы Уктус стрелок Александров
До выстрелов он 40 минут разговаривал с девушками

Расстрелявший летом 2018 года двух девушек на склоне горы Уктус Алексей Александров в деталях рассказал следователям о расправе над своими жертвами. Мать одной из убитых Алина Солтанова и её адвокат Дмитрий Ушаков в беседе с E1.ru пояснили, что обвиняемый говорил даже больше, чем от него просили.

— Он [Александров] рассказывал даже больше, чем от него просили. Ещё и волновался, как бы ничего не забыть. В том числе рассказывал такие подробности, которые, кроме него, знать никто не мог: как и где он пристреливал, проверял пробивную силу, — заявил юрист.

Из показаний Александрова следует, что одна из девушек стала прикрываться коробкой от пиццы, и тогда мужчина стал ждать, когда она опустит её, так как не понимал, пробьёт пуля картон или нет.

По словам следователя, в момент совершения убийства он отдавал себе отчёт в своих действиях.
По мнению Солтановой, причинами расправы могут быть обиды, которые Александров затаил на людей ещё в детстве. Стрелок писал, что в школе его обижали и били, требовали приносить деньги из дома.

— И вот он, уже будучи взрослым, придумал эту программу "возмездия", по которой за четыре тысячи его детских обид должно было умереть четыре человека. По одному человеку — на тысячу, — сказала мать одной из погибших.

Напомним, в августе 2018 года произошло двойное убийство — 29-летней Ксении и 28-летней Натальи, которые проводили время на природе поздно вечером. К девушкам подошёл неизвестный с фонарём на голове и разговаривал около 40 минут, после чего достал ружьё и расстрелял их в упор. Произошедшее попало на камеры, но по кадрам опознать мужчину было невозможно.

Александрова удалось задержать спустя год. Соседка убийцы рассказала Лайфу о нём. Сам преступник заявил, что у него не было никакого мотива и он просто решил убить девушек, когда их увидел.

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