Занимаются бизнесом 4 000 жителей Бердска, заявили в ПФР

Предприниматели, так же, как и наемные работники, формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых взносов.

78% считают, что работодатель должен оборудовать ему рабочее место

В Новосибирской области за год число индивидуальных предпринимателей возросло на 17 тысяч.

По данным о регистрации страхователей число предпринимателей региона на 21 августа составило 104 160, из них около 4 тысяч в городе Бердске. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос формирования пенсионных прав у данной категории граждан.

Предприниматели, так же, как и наемные работники, формируют свою пенсию в течение всей трудовой жизни за счет уплаты страховых взносов. Соответственно и пенсия им рассчитывается так же, как и пенсия работникам по найму. При расчете страховой пенсии учитываются длительность стажа, а также суммы страховых взносов, которые уплачивают предприниматели в виде фиксированного платежа* (они также переводятся в пенсионные коэффициенты). К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии).

Фиксированный платеж, который уплачивает основная масса предпринимателей, позволяет заработать минимальное количество пенсионных коэффициентов. При этом для получения права на назначение страховой пенсии индивидуальный предприниматель должен за трудовую жизнь заработать так же, как и все, не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учетом положений переходного периода)». Напомним, что это правило (по требованиям к стажу и коэффициентам) в полной мере вступит в действие в 2024-2025г.г. В 2020 году для установления страховой пенсии по старости необходимо иметь 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициента.

Узнать о сформированных пенсионных правах можно через Личный кабинет на сайте ПФР, портал госуслуг или мобильное приложение ПФР, которое является бесплатным.

Предприниматель может повлиять на размер своей будущей пенсии, уплачивая дополнительный добровольный платеж в ПФР. В этом случае необходимо известить о своем решении территориальный орган Пенсионного фонда и подать соответствующее заявление. Минимальный размер взноса на 2020 год составляет чуть больше 32 тысяч рублей в год.

Если же предприниматель не уплачивал взносы в пенсионную систему или уплачивал не в полном объеме, он может вообще не получить право на установление страховой пенсии по старости. В этом случае ему может быть установлена социальная пенсия, но она назначается на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста, который, напомним, поднялся с 1 января 2019 года.

Уплата добровольных страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

*В отношении индивидуальных предпринимателей регионов, включенных в пилотный проект, применяется специальный налоговый режим по уплате налога на профессиональный доход. При этом в отношении данной категории не установлена обязанность по уплате страховых взносов в ПФР. В то же время они могут добровольно уплачивать страховые взносы в счет будущей пенсии.