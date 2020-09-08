Редчайшие и красивые имена 2020 года для девочек по церковному календарю и гороскопу

В зависимости от того, какого знака Зодиака ожидается малышка, родители могут выбрать ей имя, которое идеально подойдет по гороскопу.

Говорят, что не имя красит человека, а наоборот он его

При выборе имени для ребенка следует учитывать множество факторов. Некоторые родители хотят назвать девочку нестандартным и красивым именем, но не могут выбрать наилучший вариант.

Говорят, что не имя красит человека, а наоборот он его, и в какой-то мере это действительно так. От того, какое имя ребенок получает при рождении очень многое зависит: в той или иной степени оно влияет на развитие малыша, формирование характера, поступки и поведение, прочее. Мы подскажем самые редкие и красивые имена для девочек в 2020 году.

Имена для девочек по церковному календарю

Зачастую имя для ребенка выбирают исходя из даты его рождения и того святого, именины которого припадают на этот день.

В 2020 году для девочек наиболее актуальными являются такие женские имена по святцам:

Василиса, Полина, Ульяна;

Ксения, Марианна, Анастасия;

Ефросинья, Юлия, Валерия;

Сусанна, Римма, Ольга;

Нонна, Мария, Раиса, Софья;

Елизавета, Клавдия, Варвара, Анна.

Имена для девочек по гороскопу

В зависимости от того, какого знака Зодиака ожидается малышка, родители могут выбрать ей имя, которое идеально подойдет по гороскопу. В год Крысы астрологи рекомендуют следующие варианты:

Овен: Сара, Лика, Андреа;

Телец: Анита, Зара, Лейла;

Близнецы: Камилла, Вероника;

Рак: Наоми, Зоя;

Лев: Оливия, Элина;

Дева: Мила, София, Юлиана;



Самые редкие имена для девочек в 2020 году:

Порой родители хотят дать своей дочери очень редкое имя, которым сейчас детей не называют. Согласно опросам в 2020 году это:

Ореста;

Фрота;

Аннаель;

Влана;

Агата;

Глафира;

Герда;

Фиона;



Самые необычные имена для девочек

Самыми странными и необычными именами, которыми называют девочек в 2020 году, стали:

Аделина;

Теона;

Квитослава;

Пелагея;

Прасковья;



Источник: clutch.ua