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Редчайшие и красивые имена 2020 года для девочек по церковному календарю и гороскопу

17:46 08.09.2020 Фото: pxhere.com
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В зависимости от того, какого знака Зодиака ожидается малышка, родители могут выбрать ей имя, которое идеально подойдет по гороскопу.

Редчайшие и красивые имена 2020 года для девочек по церковному календарю и гороскопу
Говорят, что не имя красит человека, а наоборот он его

При выборе имени для ребенка следует учитывать множество факторов. Некоторые родители хотят назвать девочку нестандартным и красивым именем, но не могут выбрать наилучший вариант.

Говорят, что не имя красит человека, а наоборот он его, и в какой-то мере это действительно так. От того, какое имя ребенок получает при рождении очень многое зависит: в той или иной степени оно влияет на развитие малыша, формирование характера, поступки и поведение, прочее. Мы подскажем самые редкие и красивые имена для девочек в 2020 году.

Имена для девочек по церковному календарю

Зачастую имя для ребенка выбирают исходя из даты его рождения и того святого, именины которого припадают на этот день.

В 2020 году для девочек наиболее актуальными являются такие женские имена по святцам:

Василиса, Полина, Ульяна;
Ксения, Марианна, Анастасия;
Ефросинья, Юлия, Валерия;
Сусанна, Римма, Ольга;
Нонна, Мария, Раиса, Софья;
Елизавета, Клавдия, Варвара, Анна.

Имена для девочек по гороскопу

В зависимости от того, какого знака Зодиака ожидается малышка, родители могут выбрать ей имя, которое идеально подойдет по гороскопу. В год Крысы астрологи рекомендуют следующие варианты:

Овен: Сара, Лика, Андреа;
Телец: Анита, Зара, Лейла;
Близнецы: Камилла, Вероника;
Рак: Наоми, Зоя;
Лев: Оливия, Элина;
Дева: Мила, София, Юлиана;

Весы: Дина, Каролина;
Скорпион: Ярослава, Ирма;
Стрелец: Ева, Ульяна, Тин, Мирослава;
Козерог: Даниэла, Влада, Эмма;
Водолей: Нэлли, Руслана, Зарина;
Рыбы: Олеся, Элиза, Лиа.

Самые редкие имена для девочек в 2020 году:

Порой родители хотят дать своей дочери очень редкое имя, которым сейчас детей не называют. Согласно опросам в 2020 году это:

Ореста;
Фрота;
Аннаель;
Влана;
Агата;
Глафира;
Герда;
Фиона;

Фея

Самые необычные имена для девочек

Самыми странными и необычными именами, которыми называют девочек в 2020 году, стали:

Аделина;
Теона;
Квитослава;
Пелагея;
Прасковья;

Ядвига;
Лили;
Айна;
Сарра Яец;
Прамила;
Лавиния;
Ясна;
Забава;
Илектра;
Берлина;
Милада;
Владиана;
Ариэль.

Источник: clutch.ua

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