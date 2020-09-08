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Выписали штраф за фото носков с коноплей пользовательнице VK и Instagram

09:00 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Девушка опубликовала фотографии в Instagram и «ВКонтакте» два года назад. В 2020 году ее оштрафовали.

Выписали штраф за фото носков с коноплей пользовательнице VK и Instagram
Пользовательницу VK признали виновной в рекламе наркотиков из-за фото носков

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал местную жительницу Юлию Короткову, которая в 2018 году опубликовала фотографию в носках с принтом листьев конопли, пишет «МБХ Медиа».

Пост в социальных сетях — Короткова опубликовала фото в VK и Instagram — провисел два года. Все это время, согласно определению суда, Юлия «осуществляла рекламу наркосодержащего растения конопля».

6 февраля 2020 года Короткова удалила фотографии. Она признала вину в суде и заявила, что носки уже выбросила. Однако ее все равно признали виновной в пропаганде наркотиков в интернете (часть 1 статьи 6.13 КоАП). За фотографию носков Короткова обязана заплатить административный штраф — 4 тыс. рублей.

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От редакции

Носки с рисунком - это пропаганда?

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