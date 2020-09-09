Жестко оштрафуют за недотоп ресурсников с 2020 года в России

Эксперты, с одной стороны считают предложение правильным, так как у каждой ошибки есть имя и фамилия, с другой — не верят, что штрафы изменят ситуацию.

штраф за недотоп вырастет в десятки раз

В сентябре в Госдуму внесут законопроект, в разы увеличивающий штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Об этом «Известиям» рассказали в нижней палате парламента. По словам авторов инициативы, законопроект будет доработан с учетом замечаний Минстроя, который поддержал документ, но предложил исключить из числа наказуемых юридических лиц. В большинстве фракций одобряют инициативу. Эксперты, с одной стороны считают предложение правильным, так как у каждой ошибки есть имя и фамилия, с другой — не верят, что штрафы изменят ситуацию.

500 рублей мало

Как сообщила «Известиям» один из авторов инициативы, депутат Наталья Костенко, до конца сентября в Госдуму будет внесен законопроект «Об изменениях в статью 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях». Им предлагается установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций, которые сегодня составляют от 500 до 1000 рублей. Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; при повторном нарушении — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом, как рассказала автор законопроекта, по просьбе Минстроя из документа уберут наказание для юрлиц. Депутат предлагала кратно увеличить штрафы и для них: за первое нарушение — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, при повторном — от 50 тыс. до 200 тыс. Сегодня наказание составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Однако Минстрой счел эту норму избыточной. В своем отзыве на законопроект он объяснил, что для юрлиц уже установлено наказание в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений.

«Таким образом, предлагается исключить из КоАП ответственность юрлица, сохранив для должностного лица. При этом предлагаемое законопроектом введение штрафных санкций для должностного лица ресурсоснабжающих организаций как поставщиков ресурсов поддерживается», — говорится в положительном отзыве министерства на законопроект, который имеется в распоряжении «Известий».

— Мы доработаем законопроект и в сентябре внесем его в Госдуму, так как он очень важен для населения. Ко мне как депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление. Такая ситуация была в Краснодарском крае и Бурятии, именно поэтому соавтором законопроекта выступает депутат от республики Николай Будуев, — сообщила Наталья Костенко.

По ее словам, ресурсоснабжающие организации таким образом выбивали долги из населения: кто-то один не платил, а отключали в итоге весь дом.

В Минстрое оперативно не ответили на просьбу «Известий» пояснить причину исключения юрлиц из числа ответственных. В большинстве фракций Госдумы тем не менее законопроект готовы одобрить.

— Любое решение, которое направлено на обеспечение жителей качественными услугами ЖКХ, мы всегда поддержим. Это наш базовый принцип, поэтому сам посыл законопроекта понятен. Ощутимое наказание нужно, но оно должно затронуть только тех, кто недобросовестно работает, ведь проблема поставки некачественных услуг заключается не только в том, что компании плохо работают или много воруют, хотя и такое бывает, а в том, что сама система не всегда дает возможность покрывать издержки на ее функционирование, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ, представитель фракции «Единой России» Сергей Пахомов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов завил «Известиям», что фракция будет поддерживать все предложения, направленные на защиту интересов граждан.

— Мы неоднократно подобное предлагали и вносили законопроекты, подвергая жесткой критике работу и ресурсоснабжающих организаций, и управляющих компаний. Очень часто люди платят за горячую воду, а она теплая или отопление не соответствует нормам. Если люди жалуются, то их отправляют в суд писать жалобы, которые остаются без должного внимания, — пояснил парламентарий.

С этим мнением согласен первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

— Некачественные услуги ЖКХ — это проблема, с которой сталкивается практически каждый житель РФ. Ресурсоснабжающие компании ведут себя отвратительно и очень часто нарушают нормативы для услуг ЖКХ, поэтому ответственность должна сохраниться и усилиться и для них, — полагает парламентарий.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов, напротив, считает, что повышение штрафов ситуацию не изменит.

— Надо менять систему и кадры. Если бы все предприятия ЖКХ остались муниципальными и государственными, то в них давно бы навели порядок. А сегодня всё приватизировали, поэтому в итоге за эти штрафы все равно заплатит потребитель, — заявил «Известиям» коммунист.

У ошибки есть ФИО

Эксперты отнеслись к законопроекту по-разному. Так, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина считает, что его нужно принимать и оставлять ответственность для юрлиц.

— Если новые нормы будут приняты, то ресурсоснабжающие организации не будут чувствовать себя безраздельными хозяевами в сфере ЖКХ, как это происходит сегодня. Именно существование естественных монополий привело к их полной безнаказанности. Иными словами, они диктуют и требуют. Они заявляют, что не в порядке тепловые сети, плохие котельные, называют массу причин повышения тарифа, но никогда не отчитываются за деньги, которые им платят, — пояснила эксперт.

По ее словам, тарифы каждый год повышаются на 6%, они должны вкладываться в коммуникации, капитальный ремонт, модернизацию, но этого не делается.

— Если эти положения будут приняты, то осенью или зимой мы не будем слышать слово «недотоп», потому что сегодня «хочу и даю столько тепла, хочу столько». То, что появится персональная ответственность, — правильно. У каждой ошибки и преступления есть фамилия, имя и отчество, — подчеркнула Вера Москвина.

А вот директор управляющей компании «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» Сергей Септаров, напротив, считает, что штрафовать бессмысленно, так как эти деньги все равно будут заложены в тариф.

— Не думаю, что эти нормы помогут решить проблему некачественных услуг. Не может руководитель отвечать за действия своих подчиненных, если они допустили какую-то ошибку. Во-вторых, граждане сами не всегда платят за услуги ЖКХ, хотя без этих денег ресурсоснабжающие организации не могут выполнить свою работу. В-третьих, иногда сделать это мешают власти на местах, которые, например, не могут согласовать те или иные графики включения отопления, — убежден эксперт.

По его мнению, даже если штрафы будут назначаться, они будут закладываться в тарифы для населения.

Источник: Известия