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Порог зараженных COVID-19 в 12 000 пройден на 12 сентября в Новосибирской области. +50 ковидных за сутки

14:22 12.09.2020 Фото: pexels.com
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Серди заболевших 712 детей. В регионе 10 833 человек за все время пандемии выписаны с выздоровлением , в том числе 58 за последние 24 часа на субботу.

Порог зараженных COVID 19 в 12 000 пройден на 12 сентября в Новосибирской области. +50 ковидных за сутки
Жертв коронавируса 390 в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Порог зараженных COVID 19 в 12 000 пройден на 12 сентября в Новосибирской области. +50 ковидных за сутки

Порог зараженных COVID-19 в 12 000 пройден на 12 сентября в Новосибирской области. +50 ковидных за суткиСкончался 67-летний пациент с COVID-19 за сутки на 12 сентября в Новосибирской области. Жертв коронавируса 390 в регионеЕщё 1971 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 12 сентября в регионе зарегистрировано 12 044 случая COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе 712 – у детей. 10 833 человек выписаны с выздоровлением (+58 за сутки).

Скончался еще один мужчина, ему было 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 390 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 941.

В больницы районов области госпитализированы 442 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 459 812 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 222 жителя области, 38 856 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 12 сентября в Бердске официально зарегистрировано 254 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". За последние 24 часа на субботу новых случаев заражения среди бердчан не выявлено.

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От редакции

Это еще не конец пандемии?

Аноним, 12 сентября 2020 14:41
Не нагнетайте психоз, курьеровцы! Пора жить спокойно. Заболел - лечись. И всё! Успокойтесь уже, наконец.

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