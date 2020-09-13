Выбрали депутатов заксобрания 2% или 1690 человек за 2 часа в Бердске 13 сентября 2020

Явку на бердские избирательные участки пока сложно назвать высокой — 12,6% на полдень воскресенья. Нарушений на выборах в Бердске не зафиксировали.

Бердские избиратели заполняют два бюллетеня - за кандидатов-одномандатников и за партии

На 12.00 воскресенья в Бердске проголосовало 12,6% общего числа избирателей - 10 577 человек. Напомним, что 13 сентября бердчане выбирают депутатов законодательного собрания Новосибирской области третий день. Именно воскресенье является единым днем голосования, а 11 и 12 сентября были дни досрочный выборов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», двумя часами ранее на избирательные участки пришло 10,6% бердчан (8887 человек), имеющих право голоса. Это с учетом данных досрочного голосования. Таким образом, за пару часов сделали свой выбор 2% избирателей или 1690 человек.

Пока явку сложно назвать высокой. Но в территориальном избиркоме Бердска надеются, что к 20.00, моменту закрытия избирательных участков, процент явки окажется более весомым. Хотя этот показатель на выборах в заксобрание значения не имеет. Побеждают те кандидаты и партии, кто получит большинство голосов.