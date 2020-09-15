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Брата расчлененной аспирантки Ещенко возлюбленным историком Соколовым признал потерпевшим суд

17:45 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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Сергей Ещенко дает свидетельские показания по видеоконференцсвязи. Он сообщил, что не будет заявлять гражданский иск к Соколову.

Брата расчлененной аспирантки Ещенко возлюбленным историком Соколовым признал потерпевшим суд
Брата Ещенко признали потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд признал потерпевшей стороной по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, обвиняемым по которому проходит историк Олег Соколов, ее брата Сергея, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать в качестве потерпевшего Ещенко Сергея Олеговича", - сказала судья Юлия Максименко.
Ранее потерпевшей стороной были признаны родители Ещенко.

Сергей Ещенко сегодня дает свидетельские показания по видеоконференцсвязи. Он сообщил, что не будет заявлять гражданский иск к Соколову.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.

Источник: РИА Новости

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