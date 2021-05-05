С Международным днем борьбы за права инвалидов 5 мая: поздравления в прозе
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С Международным днем борьбы за права инвалидов 5 мая: поздравления в прозе

12:20:585/5/2021Фото: pixabay
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5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года.

День борьбы за права инвалидов

В Международный день инвалидов от чистого сердца хочу пожелать, чтобы каждый день приносил новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и от жизни наслаждение. Пусть будет много интересов и увлечений, занятий по душе и добрых дел. Желаю окружения счастьем и любовью, заботой родных и искренней радостью.

***

Сегодняшний праздник — это день самых сильных и чистых душой людей, ведь они каждый день ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и непокорной судьбой! Я преклоняюсь перед вашей силой воли и смелостью, и хочу пожелать вам побольше улыбаться, не поддаваться на провокации, наслаждаться каждым мгновением и просто быть счастливыми!

***

Дорогие наши люди с ограниченными возможностями поздравляем вас с международным днем инвалидов! Хочется сказать, что, не смотря на ваш статус вы остаетесь для нас полноценными, настоящими, активными людьми! Хочется пожелать вам крепкого физического здоровья, стойкости духа, не угасающей уверенности в себе, храбрости, счастья и удачи! Желаем вам найти себя, быть востребованными, важными, и очень нужными.

***

Международный день инвалидов объединяет всех людей с ограниченными возможностями. Мы изо всех сил хотим сделать это событие для вас праздником, во время которого вы сможете проявить свои сильные стороны и творческие способности. Инвалидность — это всего лишь состояние тела. Главное, что все вы обладаете душой, желаниями, целями, которые сложно встретить в нашем мире у обычных людей. Ваш недуг не сломил вас, вы только лучше видите свою заветную цель и динамично стремитесь к ней. Низкий вам поклон!

***

Поздравляем мужественных и сильных духом людей с праздником, хотим пожелать крепкого здоровья, несокрушимой воли к победе, заботы и внимания со стороны окружающих, душевного спокойствия, тепла и уюта.

***

В Международный день инвалидов я хочу пожелать никогда не чувствовать себя слабым человеком и всегда оставаться уверенной, жизнерадостной личностью. Пусть каждый день будет ясным и добрым, пусть каждый миг дарит объятия и улыбки родных. От души желаю здоровья, благополучия, бодрых сил и мира за окном.

***

В Международный день инвалидов я хочу пожелать тебе никогда не терять своего боевого духа и всегда оставаться мужественным человеком большой мечты, доброго сердца. Пусть каждый день дарит счастье и улыбку, пусть каждый миг будет прекрасным и радостным. Желаю крепкого здоровья, бодрого настроения и достатка в жизни.

Источник: pozdravok.ru

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