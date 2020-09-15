Сложность проектирования жилых зданий

Прежде, чем начинают проект, важно определиться какой вид разработки планируется.

Один вид — это проект под новое строительство. Это означает что нужно исходить из наличия незастроенного участка. Второй вид связан с реконструкцией имеющегося объекта под живое здание. В любом случае, проектирование жилых зданий в Москве - сложный этап работ, который начинается с планировки и чертежей на компьютере и в бумажном виде. Причем такое дело необходимо доверить профессионалам с опытом и соответствующими знаниями.

На что стоит обратить особое внимание?

В зависимости от ситуации и вида проектируемых работ, будет отличаться:

⦁ основные задачи;

⦁ состав проекта;

⦁ наполнение запланированных материалов и работ;

⦁ техническая документация.

Целью работы главного проектировщика будет — правильно оценить исходную ситуацию. Для этого придется изучить все данные проектируемого жилого здания. После проведенного анализа необходимо дать соответствующие рекомендации клиенту. И после организовать всю работу по проектированию здания. Необходимо учесть все конструктивные особенности строения, а также объемы и расположение всех конструкций внутри жилого здания или комплекса зданий.

Это огромный труд — трудоемкий и кропотливый. Необходимо тесное сотрудничество главного проектировщика с заказчиком.