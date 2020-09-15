Сложность проектирования жилых зданий

Прежде, чем начинают проект, важно определиться какой вид разработки планируется.
Один вид — это проект под новое строительство. Это означает что нужно исходить из наличия незастроенного участка. Второй вид связан с реконструкцией имеющегося объекта под живое здание. В любом случае, проектирование жилых зданий в Москве - сложный этап работ, который начинается с планировки и чертежей на компьютере и в бумажном виде. Причем такое дело необходимо доверить профессионалам с опытом и соответствующими знаниями.
На что стоит обратить особое внимание?
В зависимости от ситуации и вида проектируемых работ, будет отличаться:
- ⦁ основные задачи;
- ⦁ состав проекта;
- ⦁ наполнение запланированных материалов и работ;
- ⦁ техническая документация.
Целью работы главного проектировщика будет — правильно оценить исходную ситуацию. Для этого придется изучить все данные проектируемого жилого здания. После проведенного анализа необходимо дать соответствующие рекомендации клиенту. И после организовать всю работу по проектированию здания. Необходимо учесть все конструктивные особенности строения, а также объемы и расположение всех конструкций внутри жилого здания или комплекса зданий.
Это огромный труд — трудоемкий и кропотливый. Необходимо тесное сотрудничество главного проектировщика с заказчиком.