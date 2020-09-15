Выплатят ли пособие в 14 556 рублей безработным без стажа и профессии в Бердске, рассказали в ЦЗН

Право в постановке на учет и выплату имеют бердчане от 16 лет до достижения ими пенсионного возраста. Собирать документы не надо.

Пока Центр занятости населения работает дистанционно



Вопросы о постановке на учет в Центр занятости населения (ЦЗН) волнуют многих жителей Бердска.

-Поставят ли меня на учет, если у меня нет профессии? - спрашивает читатель «Курьер. Среда. Бердск».

По словам директора бердского ЦЗН Елены Дмитриевой, если нет профессии, безработного поставят на учет по безработице. И предложат пройти обучение в случае отсутствия специальности. Даже если бердчанин не работал, он может встать на учет, начиная от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Все могут стоять на учете и получать пособие. В последнем случае минимальное.

До сих пор сотрудники ЦЗН работают дистанционно. Подать заявление на постановку на учет в Центр занятости можно через портал «Работа в России». На главной страничке есть инструкция, как это сделать.

Если возникают сложности, то можно обратиться в ЦЗН по тел.: 2-11-38 и спросить, как можно встать на учет.

-Как правило, сейчас граждане не подают документы. Потому что сотрудники Центра делают запросы в Пенсионный фонд, в налоговую инспекцию. Все сведения добываем сами. Думаю, что в сентябре все это закончится. Поэтому все равно нужно брать справку о среднем заработке с последнего места работы, если уволился не позднее, чем за год до обращения в ЦЗН. Если есть, то предоставить диплом. В сентябре продлили выплату на детей до 18 лет. Нужно будет принести копию свидетельства о рождении в ЦЗН — постучаться в окошечко и передать, либо прислать по электронной почте, - объяснила 15 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Елена Борисовна.

Директор ЦЗН обратила внимание бердчан на то, что в заявлении нужно обязательно правильно указать адрес электронной почты и номер телефона. Не пропуская букв и цифр. Потому что всю необходимую информацию специалисты ЦЗН отправляют на электронную почту.

- Мы перечисляем пособие. Люди, когда регистрируются, думают, что если на карту, то нужно перечислять все реквизиты банка и пишут, чтобы пересылали по почте. Я не рекомендую это делать, потому что через почту это долго. После перерегистрации люди получают деньги на карту в течение 3 дней.

Сейчас размер минимального пособия составляет 1800 рублей, максимальная выплата — 14 556 рублей.