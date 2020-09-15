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Кремль будет рад выздоровлению Навального и возвращению его в Россию

18:52 15.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Если гражданин РФ поправит свое здоровье, то конечно, все этому будут рады. Речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами", заявил Песков.

Кремль будет рад выздоровлению Навального и возвращению его в Россию
Песков прокомментировал планы Навального вернуться в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вернуться в Россию после лечения в Германии. По словам Пескова, каждый гражданин России волен уезжать и возвращаться на родину.

«Любой гражданин РФ волен уезжать из России и возвращаться в Россию», – сказал Песков. По его словам, все будут рады, если Навальный поправит свое здоровье.

«Если гражданин РФ поправит свое здоровье, то конечно, все этому будут рады. Речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. И если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже именно с точки зрения состояния здоровья, будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады», – добавил представитель Кремля.

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы. 15 сентября врачи клиники сообщили, что он уже может вставать с больничной койки.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии сообщила, что Алексей Навальный в разговоре с немецким прокурором заявил своих планах вернуться в Россию.

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Навальный вернется в Россию и в оппозицию?

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