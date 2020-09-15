Именем Навального назовет новые санкции против России Евросоюз

Дело Навального "должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как "список Магнитского" в США, сообщили в Европарламенте.

Боррель предложил назвать создаваемый ЕС режим санкций именем Навального

Создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европейского парламента верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Что касается возможности санкционирования России по аналогии со "списком Магнитского": с тех пор как я вступил в должность, я запустил (создание) общего режима санкций против нарушения прав человека, гуманитарного права, который также обсуждался во время последнего заседания министров иностранных дел ЕС. Дискуссия продолжается, пишутся соответствующие тексты. То, что произошло с Навальным, должно побудить государства-члены завершить эти дискуссии и начать действовать и принять этот режим санкций по правам человека, который, как "список Магнитского" в США, мог бы носить имя Навального", - сказал Боррель.

На пленарном заседании Европейского парламента обсуждается ситуация в Белоруссии, Восточном Средиземноморье а также инцидент с Алексеем Навальным, отношения ЕС с Турцией и Россией, передает РИА Новости.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.