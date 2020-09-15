Предъявляют два счета за вывоз мусора в Бердске. Власть ответила в соцсетях на претензии

Один счет оформлен на участок с номером квартала, а после присвоения улице названия в микрорайоне Южном стал приходить второй. Пообещали, что "Экология-Новосибирск" разберется.

Жители Новосибирской области оперативно получают ответы на свои вопросы в социальных сетях

С 2018 года в регионе ведется работа по взаимодействию с жителями на площадках социальных сетей – ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер. Посты и комментарии отбираются по специальному компьютерному алгоритму, специалисты департамента информационной политики направляют их в органы власти для подготовки ответов.

Основная особенность такой работы – ответ должен быть подготовлен в течение суток. Жители получают ответы от министерств социального и инфраструктурного блоков, а также от властей районов и городов.

Пресс-служба регионального правительства привела наиболее интересные из них за неделю.

Специалистами ООО «Экология-Новосибирск» оперативно решаются проблемы с вывозом мусора.

В Бердске жительница поинтересовалась: «у знакомой на мик-оне Южный был присвоен квартал и номер участка, а сейчас улица присвоена. При оплате ТКО начисляют на оба адреса. Куда звонить?». Специалисты пояснили, что женщине необходимо написать обращение на форму обратной связи на сайте «Экологии-Новосибирск», изложить суть проблемы, приложить необходимые документы. Специалисты рассмотрят обращение, приведут в соответствие л/с. Пользователя ответ удовлетворил.

В селе Киик Тогучинского района житель пожаловался, что «в селах так же мусор не вывозится. Почти 2 месяца не вывозили, потом 2 раза вывезли и сейчас опять месяц не появляются». Специалисты пояснили, что проблема связана с выходом из строя автомобилей по транспортировке отходов, она решена и вывоз мусора возобновлен. Мужчина написал: «спасибо что не оставили это без внимания».

В деревне Михайловка на территории Верх-Коенского сельсовета Искитимского района в конце улиц отсутствовали фонари, житель деревни сообщил об этом в социальных сетях. Администрация района ответила, что подрядные работы по установке уличного освещения начнутся в сентябре. Мужчина поблагодарил за ответ.

Специалисты интернет-отдела департамента информационной политики отмечают снижение вопросов по поводу лечения коронавирусной инфекции и ограничений, связанных с ее распространением. Также с весны этого года стало заметно меньше обращений по поводу вывоза мусора. На первое место выходят вопросы благоустройства территорий и состояния дорог, электроснабжения, коммунальные проблемы и старта отопительного сезона.

За прошедший квартал специалисты получили в 3,5 раза больше положительных откликов и благодарностей за свои ответы, чем отрицательных.

*В цитируемых ответах сохранены орфография и пунктуация автора