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Миссию на "русскую планету" Венеру хочет отправить Роскосмос

20:30 15.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава ведомства Рогозин заявил, что планируется возобновить исследование Венеры: "Нечего отставать".

Миссию на русскую планету Венеру хочет отправить Роскосмос
Рогозин заявил, что Россия планирует отправить собственную миссию на Венеру

Россия планирует помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д" отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. Об этом сообщил во вторник журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру. Считаем , что Венера - это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов", - сказал он.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил в середине мая ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Проект будет внесен в готовящуюся Единую космическую программу, добавил Зеленый. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

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