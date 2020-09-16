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С какими женскими именами Александр может построить крепкий брак? Совместимость имени

12:46 16.09.2020 Фото: pixabay.com
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Счастливые цвета Александра: Зеленый, красный. Камень-талисман: Александрит, меняющий цвета от зеленого при дневном свете, до красного при вечернем.

С какими женскими именами Александр может построить крепкий брак? Совместимость имени
Совместимость имени Александр

Характер Александра: Напористость, целеустремленность, амбициозность. Счастливые цвета: Зеленый, красный. Камень-талисман: Александрит, меняющий цвета от зеленого при дневном свете, до красного при вечернем

Максимальная сила чувств: Августа, Анжела, Антонина, Вероника, Галина, Дина, Елена, Ия, Клара, Лариса, Лина, Луиза, Людмила, Нинель, Нонна, Раиса, Регина, Рената, Таисия, Томила, Ульяна, Эльза

Прочный брак: Августа, Анжела, Ванда, Вероника, Зинаида, Изабелла, Ирма, Лада, Лидия, Люция, Нина, Нонна, Раиса, Регина, Татьяна, Ульяна

Непрочный брак: Агата, Ада, Анастасия, Анна, Бронислава, Варвара, Вера, Диана, Дора, Евдокия, Зоя, Лолла, Марианна, Мария, Мирра, Полина, Прасковья, Роза, Сарра, Стелла, Фаина, Фрида, Эмма

Источник: 1001goroskop.ru

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