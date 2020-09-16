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Самый уродливый автомобиль в мире представил российский дизайнер

13:11 16.09.2020 Фото: из открытых источников
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Дизайнер Александр Шторм решил объединить самые неприглядные элементы самых уродливых машин, и получил в итоге это "чудо".

Самый уродливый автомобиль в мире представил российский дизайнер
Неудобный, бессмысленный и странный автомобиль

Неудобный, бессмысленный и странный автомобиль, созданный в виде набора изображений российским дизайнером Александром Штормом, представляет собой компиляцию самых уродливых элементов разных моделей авто. 

Дизайнер Александр Шторм решил объединить самые неприглядные элементы самых уродливых машин, и получил в итоге это "чудо", привлекающее внимание своей необычностью. Если присмотреться к машине на рендерах повнимательнее, то можно проследить, элементы каких моделей были использованы для компиляции.

Например, оптика отсылает нас к Tata Nano, маленькие дешевые пластиковые фары которой вызывают сплошное разочарование. Кузов, в котором угадывается нечто вроде пикапа — это отсылка к Lamborghini LM002. Некоторые линии кузова позаимствованы у Nissan Micra C+C, а источником продолговатых форм стал, очевидно, SsangYong Rodius.

Внимательные зрители могут рассмотреть даже некоторое влияние Nissan Juke. Эту модель, если что, довольно часто критикуют за внешний вид. Само-собой, что внешнее уродство — это еще не все. В странном автомобиле должно быть максимально неудобно ездить, плюс, раздражение должно появляться у владельца этого транспорта и в мелочах. Например, из-за отсутствия ручек на дверях. Сюда же — очень странная колесная база, с которой авто будет "клевать носом" на плохих дорогах, а также габариты, из-за которых машину будет сложно припарковать.

Источник: planet-today.ru

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