16.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Незначительные признаки опасных болезней назвал доктор Мясников. От них можно и умереть

10:01 16.09.2020 Фото: Pixabay
0

Александр Мясников в передаче «О самом главном» рассказал о неочевидных симптомах серьёзных заболеваний. По его словам, нынешние врачи «потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом», а ведь именно эти данные помогают поставить верный диагноз.

Незначительные признаки опасных болезней назвал доктор Мясников. От них можно и умереть
Боль в плече, по словам Мясникова, является симптомом инфаркта миокарда и желчнокаменной болезни

Так, боль в суставах может указывать на гепатит, заболевания кишечника или псориаз. Ещё одним признаком серьёзной болезни может быть хроническая усталость, которую обычно списывают на проблемы с щитовидной железой. При этом данный симптом может быть проявлением красной волчанки. А «хроническая, изматывающая» усталость — классический симптом боррелиоза.

Боль в плече, по словам Мясникова, является симптомом инфаркта миокарда и желчнокаменной болезни, а тёмные пятна на коже могут указывать на развитие рака желудка или лёгких. Сухость во рту обычно может быть симптомом синдрома Шегрена.

Сильный зуд обычно связывают с болезнями печени, крови или почек, однако он может свидетельствовать о лимфоме, рассеянном склерозе или межпозвоночной грыже.

Также медик отмечал, что если у человека долгое время болят колени — это повод обратиться к врачу, потому что «масса болезней имеют такой симптом». Боль в колене (или коленях) может быть симптомом воспаления кишечника, гепатита, климакса.

Источник: 7mednews

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть такие симптомы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибла под колесами поезда: Любимицу Олега Кожемяко Юку нашли мертвой
11:15 16-09-2020
Погибла под колесами поезда: Любимицу Олега Кожемяко Юку нашли мертвой
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:01 16-09-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Уничтожили самолет наркоторговцев с номерами США военные Венесуэлы
11:00 16-09-2020
Уничтожили самолет наркоторговцев с номерами США военные Венесуэлы
Взятка в 7 млн рублей убила 60 посетителей "Зимней вишни" в Кемерово. Виновного отдали под суд
10:45 16-09-2020
Взятка в 7 млн рублей убила 60 посетителей
БердскЕще 1 новая смерть от COVID-19 в Бердске. Всего погибли 4 человека
10:32 16-09-2020
Еще 1 новая смерть от COVID-19 в Бердске. Всего погибли 4 человека
БердскНазначил Павла Яковинова еще на 6 лет председателем суда Бердска Владимир Путин 1
10:30 16-09-2020
Назначил Павла Яковинова еще на 6 лет председателем суда Бердска Владимир Путин
Страшная La Catarina: Новая кукла Барби выпущена ко Дню мёртвых
10:23 16-09-2020
Страшная La Catarina: Новая кукла Барби выпущена ко Дню мёртвых
Бердск2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженных
10:22 16-09-2020
2 новых зараженных коронавирусом выявлены 16 сентября в Бердске. Всего 266 зараженных
Бердск61 медик заражен COVID-19 в Бердске. Их них 1 врач
10:20 16-09-2020
61 медик заражен COVID-19 в Бердске. Их них 1 врач
Потратить маткапитал на ремонт дома или квартиры разрешат в России
10:15 16-09-2020
Потратить маткапитал на ремонт дома или квартиры разрешат в России