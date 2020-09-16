Незначительные признаки опасных болезней назвал доктор Мясников. От них можно и умереть

Александр Мясников в передаче «О самом главном» рассказал о неочевидных симптомах серьёзных заболеваний. По его словам, нынешние врачи «потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом», а ведь именно эти данные помогают поставить верный диагноз.

Боль в плече, по словам Мясникова, является симптомом инфаркта миокарда и желчнокаменной болезни

Так, боль в суставах может указывать на гепатит, заболевания кишечника или псориаз. Ещё одним признаком серьёзной болезни может быть хроническая усталость, которую обычно списывают на проблемы с щитовидной железой. При этом данный симптом может быть проявлением красной волчанки. А «хроническая, изматывающая» усталость — классический симптом боррелиоза.

Боль в плече, по словам Мясникова, является симптомом инфаркта миокарда и желчнокаменной болезни, а тёмные пятна на коже могут указывать на развитие рака желудка или лёгких. Сухость во рту обычно может быть симптомом синдрома Шегрена.

Сильный зуд обычно связывают с болезнями печени, крови или почек, однако он может свидетельствовать о лимфоме, рассеянном склерозе или межпозвоночной грыже.

Также медик отмечал, что если у человека долгое время болят колени — это повод обратиться к врачу, потому что «масса болезней имеют такой симптом». Боль в колене (или коленях) может быть симптомом воспаления кишечника, гепатита, климакса.

Источник: 7mednews