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Самые часто угоняемые автомобили с марта по август 2020 года назвали страховщики

17:23 16.09.2020 Фото: Pixabay
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Весной и летом 2020 года наибольшей популярностью у угонщиков стали пользоваться относительно доступные автомобили японских и южнокорейских брендов. Отчасти это связано с ростом цен на запчасти.

Самые часто угоняемые автомобили с марта по август 2020 года назвали страховщики
Лидерами по количеству угонов весной и летом стали две модели марки Toyota

Одна из крупнейших страховых компаний России «АльфаСтрахование» составила рейтинг самых угоняемых автомобилей с марта по август 2020 года — в период пандемии коронавируса. Наибольшей популярностью у преступников пользовались седаны и кроссоверы японских и южнокорейских марок, отмечено в исследовании (есть в распоряжении РБК). Рейтинг основан на соотношении числа угнанных машин к общему количеству застрахованных автомобилей в компании «Альфастрахование» по каско.

Лидерами по количеству угонов весной и летом стали две модели марки Toyota — кроссовер RAV4 (14% от общего числа угонов) и седан Camry (13%), частота угонов которых выросла на 8% и 6% соответственно по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Далее с большим отставанием идут Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage с показателем 5%. Кроме того, в десятку самых угоняемых машин, застрахованных по каско, попали Kia Rio (4%), Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%).

«Количество угонов еще не достигло докоронавирусного масштаба, однако снова растет по всей стране. Весной в пик эпидемии в стране автомобилисты несколько «расслабились»: стали меньше выезжать, во многих городах действовал пропускной режим, люди уезжали на дачи, на этом фоне число угонов значительно сократилось. Сейчас же темп жизни городов восстанавливается, люди вернулись с дач и отпусков, и угонщики снова активизировались», — пояснил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

Специалист также отметил, что теперь наибольшей популярностью среди угонщиков пользуются относительно доступные автомобили японских и южнокорейских марок. По словам Харагезова, это частично можно объяснить задержками поставок запчастей из-за пандемии и, как следствие, ростом цен на них.

Источник: РБК

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