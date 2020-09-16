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Задавил велосипедиста водитель на грузовике ДАФ по пути в Новосибирск

15:01 16.09.2020 Фото: 54.мвд.рф
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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Задавил велосипедиста водитель на грузовике ДАФ по пути в Новосибирск
В Каргатском районе произошло смертельное ДТП

15.09.2020 в 23.00 на 1287 км автодороги Р-254 «Иртыш» 70-летний водитель грузового автомобиля ДАФ, следовавший со стороны Омска в сторону Новосибирска, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист-мужчина (на вид около 30-35 лет, личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.
Задавил велосипедиста водитель на грузовике ДАФ по пути в Новосибирск

Источник: 54.мвд.рф

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