Задавил велосипедиста водитель на грузовике ДАФ по пути в Новосибирск

В Каргатском районе произошло смертельное ДТП

15.09.2020 в 23.00 на 1287 км автодороги Р-254 «Иртыш» 70-летний водитель грузового автомобиля ДАФ, следовавший со стороны Омска в сторону Новосибирска, совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист-мужчина (на вид около 30-35 лет, личность устанавливается) от полученных травм скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.



Источник: 54.мвд.рф