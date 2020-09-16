Личную безопасность и «даже больше» пообещала Тихановская Лукашенко

Тихановская пообещала Лукашенко личную безопасность и «даже больше»

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и «даже больше», если добровольно откажется от президентского поста. Об этом она сообщила в интервью украинскому изданию Lb.ua.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность», — сказала Тихановская в ответ на вопрос журналиста, предоставит ли она Лукашенко гарантии безопасности в случае его добровольного ухода с поста президента.

Она пообещала, что Лукашенко получит «даже больше», отметив при этом, что в данном вопросе будет учитываться мнение всех граждан Белоруссии.

15 сентября Тихановская заявила, что уход Лукашенко с поста президента Белоруссии — вопрос времени. «Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока», — написала она в авторской статье для газеты The Washington Post.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокий разгон демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране «по методичкам цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.