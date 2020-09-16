16.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Новую выплату со 2 сентября 2020 платят россиянам. Узнайте, кому и в каком размере

16:18 16.09.2020 Фото: pixabay.com
1

Правда, ежемесячную выплату будут получать лишь отдельные категории граждан. Читайте подробности.

Новую выплату со 2 сентября 2020 платят россиянам. Узнайте, кому и в каком размере
Кто получит новую выплату со 2 сентября 2020 от государства и в каком размере

Россияне начнут получать новые надбавки от государства. Правда, ежемесячную выплату будут получать лишь отдельные категории граждан. Лайф рассказал, кому будут платить больше и на сколько.

Молодые специалисты могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Для них с 2 сентября вводятся новые выплаты. Ежемесячно они будут получать 12 тысяч рублей.

Получить доплаты могут выпускники, окончившие высшие и средние учебные заведения. Также есть одно условие — их профессия должна входить в список социально или экономически значимых. Стоит отметить, что опыт работы учитываться не будет.

Эксперты объясняют, что доплата производится в целях финансовой поддержки молодых специалистов, которые, как правило, получают небольшую зарплату, не имея достаточного опыта. Также это мотивация для выпускников вузов работать по специальности по окончании учебного заведения.

С 1 сентября учителям будут доплачивать за классное руководство. При этом педагоги имеют право ещё на целый ряд льгот.

Заместитель руководителя ИАЦ “Альпари” Наталья Мильчакова рассказала Лайфу, что, согласно Трудовому кодексу РФ, молодым специалистом считается выпускник, который пришёл по окончании вуза работать по своей специальности.

— Фактически это то же самое, что дипломированный специалист с высшим образованием без опыта работы и не старше, как правило, 30 лет. Хотя в некоторых профессиях молодым специалистом считается работник до 35 лет и необязательно без опыта, то есть критерий чисто возрастной, — говорит Наталья Мильчакова.

Если молодой специалист переезжает на работу в другой город и ему не будет предоставлено служебное жильё, размер выплаты будет увеличен до 22 тысяч рублей.

Стоит отметить, что регионы России устанавливают собственные правила поддержки молодых специалистов. Наиболее распространёнными являются увеличение оклада на 10–25% в первый год работы, трудоустройство выпускников вузов по специальности без испытательного срока.

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получите деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаставил выдать квартиру 44,8 кв. метров тяжело больному инвалиду мэрию прокурор Бердска
18:00 16-09-2020
Заставил выдать квартиру 44,8 кв. метров тяжело больному инвалиду мэрию прокурор Бердска
БердскВторой раз за месяц задержали зарплату медикам ЦГБ Бердска в пандемию. Что на это ответила главврач Дробинская?
17:58 16-09-2020
Второй раз за месяц задержали зарплату медикам ЦГБ Бердска в пандемию. Что на это ответила главврач Дробинская?
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
17:55 16-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
Полный список прошедших в заксобрание Новосибирской области депутатов опубликовал избирком
17:45 16-09-2020
Полный список прошедших в заксобрание Новосибирской области депутатов опубликовал избирком
Шойгу обсуждает военное сотрудничество в Минске
17:30 16-09-2020
Шойгу обсуждает военное сотрудничество в Минске
БердскСпецвыпуск "Выборы прошли: уходит ли мэр?" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября 2020
17:27 16-09-2020
Спецвыпуск
Неожиданную пользу от компрессионных колгот обнаружили врачи
17:23 16-09-2020
Неожиданную пользу от компрессионных колгот обнаружили врачи
Самые часто угоняемые автомобили с марта по август 2020 года назвали страховщики
17:23 16-09-2020
Самые часто угоняемые автомобили с марта по август 2020 года назвали страховщики
Какая из тебя дачница по знаку зодиака? У кого цветочные оранжереи, а кого можно только на дачные шашлыки звать?
17:23 16-09-2020
Какая из тебя дачница по знаку зодиака? У кого цветочные оранжереи, а кого можно только на дачные шашлыки звать?
БердскКак три волосинки превратить в роскошную гриву, ответили в соцсетях девушке мужчины Бердска
17:15 16-09-2020
Как три волосинки превратить в роскошную гриву, ответили в соцсетях девушке мужчины Бердска