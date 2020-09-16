Газифицировать всю Россию пообещал Путину к 2025 году глава "Газпрома" Миллер

Встреча Владимира Путина с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером

16 сентября состоялась рабочая встреча Владимира Путина с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Обсуждались, в частности, вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и газификации регионов, сообщает сайт Кремля.

Дословно

В.Путин: Алексей Борисович, вопросов много, как обычно. Я попросил бы начать с двух. Первый – это подготовка к приближающемуся отопительному сезону и планы газификации.

А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!

Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду идет строго в соответствии с планом-графиком работ. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах Российской Федерации составит 72,3 миллиарда кубометров газа. При этом мы сохраним суточный рекордный показатель отбора – 843,3 миллиона кубометров газа в сутки. «Газпром» также закачает почти девять миллиардов кубометров газа в подземные хранилища в Европе.

Исполнение всех этих мероприятий позволит «Газпрому» в зимний период полностью удовлетворить все потребности наших потребителей.

Один из самых главных социальных проектов – это наши программы газоснабжения и газификации с субъектами Российской Федерации. В 2020 году мы объем финансирования со стороны «Газпрома» увеличили более чем в 1,6 раза, объем инвестиций «Газпрома» предусмотрен в 56 миллиардов рублей, это на 22 миллиарда больше, чем в 2019 году. Будет построено 2350 километров линейных газопроводов, газифицировано 319 населенных пунктов и построено 410 котельных. Уровень газификации по стране на конец этого года составит 71,4 процента. Но при этом в 11 регионах, в 11 субъектах Российской Федерации газификация полностью будет завершена.

Сейчас мы завершаем работу по подготовке и подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации с 67 субъектами Российской Федерации. Это следующая наша пятилетка. В рамках этой пятилетки должно быть предусмотрено увеличение финансирования со стороны «Газпрома» на программы газоснабжения и газификации почти в три раза больше – 526,1 миллиарда рублей. Линейная часть, которая будет построена за эти пять лет, – это 24,4 тысячи километров. Будет газифицировано 3632 населенных пунктов, и уровень газификации выйдет на уровень 74,7 процента.

При этом надо отметить, что в течение предстоящих пяти лет, к концу 2025 года, еще в 24 субъектах Российской Федерации полностью будет завершена газификация. Итого 35 субъектов Российской Федерации будут полностью завершены в рамках этой нашей работы.

Мы уже в настоящее время подписали с 14 субъектами Российской Федерации пятилетние программы и буквально в течение ближайших двух месяцев полностью завершим работу, и документы будут подписаны со всеми субъектами Российской Федерации.

Новую пятилетку можно охарактеризовать таким образом, что она носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие, которое есть, по сравнению с той работой, которую мы вели в предыдущие годы. И, конечно, как Вы нас ориентируете, сейчас газификации села будет уделяться самое пристальное внимание.