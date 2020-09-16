Решение проблем обманутых дольщиков находится на особом контроле губернатора Новосибирской области

Андрей Травников на личном приеме заявил новосибирцам, что деньги софинансирование достройки домов и их подключение к коммуникациям заложены бюджете - свыше 800 млн рублей.

Андрей Травников провёл личный приём граждан – участников долевого строительства

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился в Правительстве региона в рамках личного приёма с участниками долевого строительства и членами ЖСК недостроенных многоквартирных домов №№378/1 и 378/2 (стр.) по ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска.

Напомним, ранее со стороны части дольщиков этих объектов прозвучали опасения относительно того, что в Новосибирской области не предусмотрено региональное софинансирование достройки этих домов – а только на условии софинансирования регионом могут быть получены средства из федеральной публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – ППК Фонд).

Андрей Травников подчеркнул: софинансирование на строительство проблемных объектов в областном бюджете есть, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли соответствующие поправки в бюджет ещё в декабре 2019 года.

«На 2020-2022 годы в бюджете региона на софинансирование достройки и подключение к сетям объектов долевого строительства заложено более 800 миллионов рублей. При этом, мы сняли средства с других статей расходов для того, чтобы подтвердить софинансирование со своей стороны в такой большой сумме. Под эти средства мы направили заявку в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на 31 дом. На сегодняшний день в высокой степени готовности – 19 домов. По четырём домам из этих 19 решение Наблюдательного совета ППК Фонда ожидается в самое ближайшее время. Ещё по 15 домам, в том числе по вышеупомянутым адресам по ул. Дуси Ковальчук, вопрос рассматривается Набсоветом Фонда. Документы по остальным объектам находятся в стадии подготовки под контролем Правительства Новосибирской области. Кроме этих 800 миллионов рублей, Правительство региона ежегодно тратит на решение проблем дольщиков более 200 миллионов рублей – на подключение домов к сетям ЖКХ, поставку лифтового оборудования, выплату субсидий», – отметил Губернатор.

Решение о целесообразности финансирования завершения строительства либо выплаты денежной компенсации дольщикам принимается Наблюдательным советом ППК Фонда на основании результатов оценки такого объекта специализированной экспертной организацией после проведения документарного и инструментального обследования объекта. При этом заявки на финансирование с участием ППК Фонда рассматриваются только после подготовки застройщиком (конкурсным управляющим) заявки установленной формы с приложением необходимого пакета документов на имя генерального директора ППК Фонд при наличии ходатайства Правительства региона с учётом софинансирования достройки объектов.

Для справки. Группа компаний «ПТК-30» осуществляла строительство многоквартирных домов на территории Новосибирска, в том числе ЖК «Деловой квартал» по ул. Дуси Ковальчук. ООО «Партнёр-Инвест», входящее в группу компаний «ПТК-30», в 2014 году начало строительство двух МКД общей площадью 24 296,14 м2 с количеством квартир 598 (количество граждан – 543 чел., общее количество заключенных договоров участия в долевом строительстве – 530). С 2018 года строительство многоквартирных домов было приостановлено.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.03.2019 №А45-2126/2018 ООО «Партнёр-Инвест» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства. В связи с тем, что процедура банкротства в настоящее время не завершена, объекты в ЖСК «Первый дом» и ЖСК «Деловой квартал дом №2» переданы быть не могут.

Федеральным законом от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан – участников строительства создана публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (ППК Фонд), которая принимает решение о целесообразности завершения строительства проблемных объектов.

Порядок принятия указанного решения регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 №1192 «Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12, частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».