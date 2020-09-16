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Предсмертную записку оставил перед самоубийством националист Тесак. О чем он попросил сотрудников СИЗО?

19:25 16.09.2020 Фото: НТВ
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Максим Марцинкевич ждал пересылки в Москву в одиночной камере из Челябинска. По факту суицида ФСИН начала служебную и доследственную проверки.

Предсмертную записку оставил перед самоубийством националист Тесак. О чем он попросил сотрудников СИЗО?
Предсмертная записка Марцинкевича

Неонацист Максим Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой обратился к сотрудникам СИЗО.

Из записки Максима Марцинкевича: «Уважаемая администрация СИЗО! Приношу извинения за доставленные неудобства. У меня к вам огромная и последняя просьба».

Марцинкевич попросил руководство ФСИН отправить его возлюбленной Екатерине книгу «Протекционизм и коммунизм» и личный ежедневник, передает НТВ.

Ранее стало известно, что Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО №3. Он ждал пересылки в Москву в одиночной камере. По факту суицида Марцинкевича ФСИН начала служебную и доследственную проверки.

В 2018 году Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в хулиганстве и разбойных нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами. Суд приговорил его к 10 годам колонии.

Первый приговор, который был вынесен в июле 2017 года, отменила апелляционная инстанция Мосгорсуда.

Лидер движения «Реструкт» (организация запрещена в РФ) был задержан в январе 2014 года на Кубе по запросу Интерпола и депортирован в Россию. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

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