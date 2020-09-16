Изнасиловал перед убийством 9- и 14-летнюю дочерей своей сожительницы бывший зэк

Житель Рыбинска, убивший дочерей своей сожительницы, изнасиловал их перед смертью. Об этом сообщает Следственный комитет России 16 сентября.
Следователи установили факт совершения сексуального насилия в отношении девочек 2006 и 2011 годов рождения, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»), которое соединено с делом об их убийстве.
Подозреваемый в преступлении — сожитель матери погибших — в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
По предварительным данным, около месяца назад к подозреваемому переехала возлюбленная Валентина с двумя детьми. Пара познакомилась по переписке в Сети, у них начался роман, женщина перебралась к Виталию с дочерьми из другого города.
Накануне она ушла на работу около 7 часов утра, а вернулась домой после смены только сегодня и увидела там жуткую картину: тела своих дочерей с множественными ножевыми ранениями.
По одной из версий, мотивом убийства стала ревность - Валентина полтора дня не появлялась дома. Решив, что она проводит время с другим мужчиной, Виталий решил расправиться с ее детьми.
В деталях этой истории сейчас разбираются правоохранители. Не исключено, что подозреваемый страдает психическим расстройством.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в Главное следственное управление для дальнейшего всестороннего и объективного расследования. Он поручил обеспечить оперативное исследование всех обстоятельств, разобраться в причинах и установить мотив совершения преступления, а также организовать проведение всех необходимых экспертиз.
Кроме того, глава ведомства потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением отбывшего наказание лица и проведению с ним профилактических мероприятий.