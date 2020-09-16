Изнасиловал перед убийством 9- и 14-летнюю дочерей своей сожительницы бывший зэк

Он зверски зарезал девочек, предположительно, из-за ревности. Глава СКР потребовал дать оценку работе органов правопорядка Рыбнска, на которых лежала обязанность по контролю за поведением освободившегося из заключения.

Убивший дочерей сожительницы россиянин изнасиловал их перед смертью, СК разбирается

Житель Рыбинска, убивший дочерей своей сожительницы, изнасиловал их перед смертью. Об этом сообщает Следственный комитет России 16 сентября.

Следователи установили факт совершения сексуального насилия в отношении девочек 2006 и 2011 годов рождения, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»), которое соединено с делом об их убийстве.

Подозреваемый в преступлении — сожитель матери погибших — в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

По предварительным данным, около месяца назад к подозреваемому переехала возлюбленная Валентина с двумя детьми. Пара познакомилась по переписке в Сети, у них начался роман, женщина перебралась к Виталию с дочерьми из другого города.

Накануне она ушла на работу около 7 часов утра, а вернулась домой после смены только сегодня и увидела там жуткую картину: тела своих дочерей с множественными ножевыми ранениями.

По одной из версий, мотивом убийства стала ревность - Валентина полтора дня не появлялась дома. Решив, что она проводит время с другим мужчиной, Виталий решил расправиться с ее детьми.

В деталях этой истории сейчас разбираются правоохранители. Не исключено, что подозреваемый страдает психическим расстройством.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в Главное следственное управление для дальнейшего всестороннего и объективного расследования. Он поручил обеспечить оперативное исследование всех обстоятельств, разобраться в причинах и установить мотив совершения преступления, а также организовать проведение всех необходимых экспертиз.

Кроме того, глава ведомства потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением отбывшего наказание лица и проведению с ним профилактических мероприятий.