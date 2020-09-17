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Какие улицы отремонтирует КБУ после ремонта на 1 млн рублей в Бердске, узнайте полный список адресов

12:45 17.09.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Благоустройство уже закончили на Горького,3 и Рогачева, 22а. Все работы Комбинат бытовых услуг проводит за свой счет.

Какие улицы отремонтирует КБУ после ремонта на 1 млн рублей в Бердске, узнайте полный список адресов
Ул. Маяковского в Бердске отремонтировали в 2017 году по президентской программе

15 мест благоустроит Комбинат бытовых услуг Бердска после ремонта системы отопления. Начать восстановление благоустройства территорий после ремонта в Бердске планировали еще летом, но коронавирус внес свои коррективы.

Так, благоустройство уже закончили на Горького,3 и Рогачева, 22а. Все работы по обустройству территорий Комбинат бытовых услуг проводит за свой счет. На эти цели в 2020 году выделили больше 1 млн рублей. Восстанавят благоустройство после проведения ремонта и на ул. Карла Маркса, Рогачева, Суворова, Пушкина, Островского.


Полный список улиц:

1. К. Маркса, 4 – парковка
2. Горького,3 – проезд (выполнено)
3. Рогачева, 22а – проезд (выполнено)
4. Суворова, 89 – дорога
5. Пушкина, 35 – дорога
6. Островского,63 – проезд

7. Большевистская, 29 – проезд
8. Боровая, остановка – дорога
9. Ленина-Герцена – дорога
10. Пушкина-Суворова – дорога
11. Попова 8/9 – дорога
12. Первомайская, 7а – дорога
13. Герцена, 17а – дорога
14. Комсомольская, 3 – парковка
15. Горького,1 – тротуар

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