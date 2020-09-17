Какие улицы отремонтирует КБУ после ремонта на 1 млн рублей в Бердске, узнайте полный список адресов

Благоустройство уже закончили на Горького,3 и Рогачева, 22а. Все работы Комбинат бытовых услуг проводит за свой счет.

Ул. Маяковского в Бердске отремонтировали в 2017 году по президентской программе



15 мест благоустроит Комбинат бытовых услуг Бердска после ремонта системы отопления. Начать восстановление благоустройства территорий после ремонта в Бердске планировали еще летом, но коронавирус внес свои коррективы.

Так, благоустройство уже закончили на Горького,3 и Рогачева, 22а. Все работы по обустройству территорий Комбинат бытовых услуг проводит за свой счет. На эти цели в 2020 году выделили больше 1 млн рублей. Восстанавят благоустройство после проведения ремонта и на ул. Карла Маркса, Рогачева, Суворова, Пушкина, Островского.



Полный список улиц:

1. К. Маркса, 4 – парковка

2. Горького,3 – проезд (выполнено)

3. Рогачева, 22а – проезд (выполнено)

4. Суворова, 89 – дорога

5. Пушкина, 35 – дорога

6. Островского,63 – проезд



7. Большевистская, 29 – проезд8. Боровая, остановка – дорога9. Ленина-Герцена – дорога10. Пушкина-Суворова – дорога11. Попова 8/9 – дорога12. Первомайская, 7а – дорога13. Герцена, 17а – дорога14. Комсомольская, 3 – парковка15. Горького,1 – тротуар